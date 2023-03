La plupart des Canadiens passeront à l’heure d’été au cours de la nuit

La plupart des Canadiens devront avancer d’une heure montres et horloges à compter de 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Le passage à l’heure avancée est de plus en plus contesté, notamment aux États-Unis où un projet de loi a de nouveau été déposé afin de mettre fin à cette pratique saisonnière.

La semaine dernière, le sénateur américain de la Floride, Marco Rubio, a présenté de nouveau la « Sunshine Protection Act » qui permettrait aux États de rendre l’heure d’été permanente.

Si elle est adoptée, la loi aurait des répercussions partout au Canada. Des provinces comme la Colombie-Britannique et l’Ontario attendent que les États américains voisins abandonnent le changement d’heure avant de faire de même.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que la province souhaitait rester « synchronisée » avec les États américains de la côte ouest et qu’il était « très impatient d’abandonner l’heure d’été ».

Au Québec, le premier ministre François Legault s’est déjà dit ouvert à étudier la question de retirer le changement d’heure deux fois par année.

Le projet de loi américain, proposé pour la première fois en 2018, a échoué à plusieurs reprises dans les deux chambres du Congrès. En mars dernier, il a été bloqué à la Chambre des représentants sans la tenue d’un vote.

Un professeur de commerce à l’Université de la Colombie-Britannique, Werner Antweiler, affirme que la dernière version du projet de loi bénéficie d’un soutien bipartite. Si la pièce législative est adoptée, le changement d’heure la nuit prochaine pourrait être le dernier pour bon nombre de Canadiens.

La plupart des provinces ainsi que les territoires du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest avanceront leurs horloges d’une heure tôt dimanche.

Toutefois, le Yukon et la majeure partie de la Saskatchewan gardent l’heure normale tout au long de l’année. Le Yukon a effectué le changement d’heure pour la dernière fois en mars 2020, et l’heure normale y est désormais permanente.

Au Québec, les bars cessent leur activité à 2h

La Régie des alcools du Québec rappelle que les titulaires d’un permis de bar, de restaurant ou autre licence pouvant distribuer de l’alcool devront cesser la vente de toutes boissons alcoolisées au moment du changement d’heure.

Autrement dit les bars et les restaurants devront cesser de vendre de l’alcool à 2h dans la nuit de samedi à dimanche, puisqu’il sera désormais 3h, heure avancée.

Les établissements récupéreront ces 60 minutes d’exploitation à l’automne, indique la Régie des alcools, au moment où le Québec reviendra à l’heure normale de l’Est.

Par ailleurs, le changement d’heure est aussi l’occasion pour les ménages de vérifier le bon fonctionnement de leur détecteur de fumée. Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Je change l’heure, je vérifie l’avertisseur », qui est en cours jusqu’au 20 mars.

« Chaque année, nos pompières et nos pompiers déplorent des pertes de vies et plusieurs dommages lors d’incendies où les avertisseurs de fumée étaient absents ou non fonctionnels », souligne dans un communiqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Il rappelle que ces appareils sauvent des vies. En 2022, il y a eu 897 incendies dans les bâtiments résidentiels sur le territoire montréalais. Deux incendies sur trois concernaient « des feux de cuisson ainsi que des articles de fumeurs et des flammes nues, c’est-à-dire des flammes visibles ou à l’air libre ».

Le SIM indique aussi qu’en 2022 qu’un avertisseur de fumée sur cinq était absent ou non fonctionnel dans les logements.

Or, il est obligatoire pour la population montréalaise de munir leur résidence d’avertisseurs de fumée conformes et fonctionnels en tout temps. Cela fait partie du règlement municipal.

« Tous les logements doivent être munis d’au moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol », précise le SIM dans un communiqué. Le Service de sécurité incendie « recommande fortement » que les chambres à coucher soient dotées d’un avertisseur de fumée.

Il revient au propriétaire de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis selon le règlement municipal. L’entretien des avertisseurs installés à l’intérieur des logements et dans les résidences privées revient aux occupants des lieux.

Les bâtiments résidentiels construits avant 1985 qui n’ont pas d’avertisseurs électriques doivent être munis d’avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Après 1985, les avertisseurs de fumée doivent être reliés à un système électrique.