Langues officielles: les libéraux fédéraux n’ont plus le contrôle du processus

Le politologue Rémi Léger, de l’Université Simon Fraser, estime que le Parti libéral n’est plus aux commandes de la destinée de son propre projet de loi sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Le comité permanent des langues officielles s’était entendu pour étudier les articles du projet de loi pendant 8 réunions au cours des derniers mois. Lors d’une réunion d’urgence demandée par le Bloc mardi, le comité a finalement convenu d’ajouter six heures supplémentaires de débat.

«Le Parti libéral a perdu le contrôle du processus. Parce qu’il est minoritaire à la chambre, si l’opposition décide de faire front commun au comité, ils peuvent décider de prolonger l’échéancier de travail, et d’adopter des amendements qui changent le sens, le fond de la loi», analyse le politologue Rémi Léger.

Il affirme que les partis d’opposition ont déjà remporté une manche en confiant la responsabilité de la Loi sur les langues officielles au Conseil du trésor, contrairement au Patrimoine Canadien, comme le voulaient les libéraux.

«Quand le projet de loi sortira du comité, il faudra voir de quoi il aura l’air. À ce point-là, il faudra voir si le projet de loi aura été déformé au point où le Parti libéral va se dire “ce n’est plus notre projet de loi finalement, ce n’est plus le projet de loi qu’on voulait, et est-ce qu’on a intérêt à le voir couler?”»

Le politologue Rémi Léger, de l’Université Simon Fraser – Gracieuseté Niki Ashton, membre du Nouveau Parti démocratique et députée de la circonscription de Churchill—Keewatinook Aski à la Chambre des communes du Canada. – La Presse canadienne: Adrian Wyld

Il affirme qu’il faut aussi surveiller le débat autour de la place de la Charte de la langue française québécoise dans le projet de loi fédéral. Le Bloc et le Parti conservateur veulent inclure cette charte dans l’article 54 du projet de loi libéral pour y assujettir les entreprises québécoises de compétence fédérale.

Le politologue se demande si les libéraux seront confortables d’adopter leur projet de loi si les partis d’opposition obtiennent gain de cause sur cet enjeu.

La réunion du comité mardi a été tumultueuse, et les députés ont eu de la difficulté à s’entendre sur le nombre de réunions à ajouter à leur étude du projet de loi.

Le président du comité, le député libéral René Arseneault, a rappelé les députés à l’ordre plusieurs fois.

«Je ne peux pas sortir la “strap” comme on disait chez nous dans le vieux temps, mais un peu de respect, tout le monde», a-t-il dit.

Les conservateurs et les bloquistes souhaitaient forcer un débat sur la question de l’article 54 et ajouter quatre réunions ou plus.

C’est finalement une motion de la députée du NPD Niki Ashton qui a été adoptée six contre cinq pour ajouter six heures et demie de débat sur le projet de loi, soit environ trois réunions, sans forcer un débat sur l’article 54.