Construction de logements à Edmundston: de l’intérêt, mais pas de projets concrets

Même s’il n’y a pas encore de projets concrets sur la table, le degré d’intérêt pour la construction de logements s’est accentué du côté des entrepreneurs de la région d’Edmundston et même de l’extérieur.

Le 30 janvier, la Ville d’Edmundston dévoilait les résultats d’une étude de plusieurs mois au sujet de la situation du logement dans la municipalité.

Le constat principal est que la ville aura besoin de 1000 loyers d’ici 2025 et plus du double, au cours des 20 prochaines années, afin de répondre à la demande en logements.

Depuis la parution de l’étude, l’intérêt pour la construction de logements a pratiquement doublé, estime le directeur du secteur de Développement de la Ville d’Edmundston, François Boutot.

«Il y a toujours eu un intérêt à investir dans le logement, mais le gros point d’interrogation, avant l’étude, est que l’on n’était pas certain du type de logement et pour quelle clientèle. Avec l’étude, on a eu des données et statistiques pour expliquer nos besoins.»

«Il y a beaucoup d’intérêt, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de vérifications de terrains disponibles, soit du côté privé ou municipal. Il y a peu de concret jusqu’à maintenant, mais, en temps et lieu, j’assume que l’on aura de bonnes nouvelles.»

Il confirme que beaucoup de discussions ont eu lieu entre les représentants municipaux et des entrepreneurs et investisseurs intéressés.

«On a eu des discussions au niveau de l’aide aux entreprises de la région qui ont des travailleurs qui viennent de l’extérieur pour travailler dans notre région.»

«Si on se rappelle bien, l’étude se penchait sur divers groupes, soit les travailleurs seuls, avec enfants ou en couple ; les étudiants ; et la population vulnérable. On a eu des discussions sur tous ces groupes.»

La question du logement abordable est un sujet qui revient de façon récurrente dans l’actualité et Edmundston n’est pas la seule ville du Canada à faire face à ce défi.

L’étude a d’ailleurs démontré que 32% des ménages à Edmundston vivent avec un salaire inférieur à 40 000$ par année et que 20% d’entre eux consacre plus de 30% de leur revenu en frais de logement.

Dans ce contexte, M. Boutot mentionne que la Ville a eu des discussions avec des représentants du ministère du Développement social. Il ajoute que plusieurs personnes auraient un intérêt à se lancer dans la construction de logements abordables.

Pour un promoteur qui souhaite avoir un retour sur son investissement, est-ce que le logement abordable est attrayant?

Selon François Boutot, ça peut l’être, mais il admet que bien des investisseurs étaient devant de l’inconnu, notamment en ce qui a trait aux programmes qui existent pour aider les entrepreneurs. Il croit que cette incertitude a pu être réglée, en partie, par la publication de l’étude sur le logement.

«Il s’agit de cogner aux bonnes portes et faire appel aux bons programmes d’incitatifs pour rendre un projet de logement abordable, rentable pour un entrepreneur privé. Il y a plein de solutions, mais notre rôle est de les expliquer et d’essayer de travailler avec les entrepreneurs afin de développer des projets.»

Même si les données liées au logement ont été dévoilées récemment, il reste que le temps presse tout de même pour une municipalité qui, pour atteindre l’objectif mentionné dans l’étude (1000 logements d’ici 2025), devra convaincre ses entrepreneurs de développer des projets résidentiels dans un temps relativement court.

«Si on a des discussions en mars 2023, ce sera difficile de faire un projet qui va débuter au mois de mai. Ceci étant dit, on pourrait voir des constructions être entreprises au début de l’automne ou au printemps 2024. C’est un objectif que l’on pourrait se donner», a indiqué François Boutot.

«Si on n’avait pas d’hiver, ce ne serait pas un problème, mais couler une fondation, passé le mois de novembre, ça devient plus difficile et dispendieux pour les investisseurs. C’est certain que l’on essaie de réduire les coûts de construction pour rendre les logements plus abordables.»

L’autre défi, selon lui, sera aussi de combler les besoins de toutes les classes de gens en besoin de logement, que ce soit des personnes à faible revenu, des travailleurs de la classe moyenne ou des étudiants.

Le directeur du Service de développement d’Edmundston, François Boutot, et le maire Éric Marquis – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

Offrir des occasions aux investisseurs

De son côté, la Ville d’Edmundston a modifié son programme d’incitatif au développement économique en ajoutant le logement abordable comme nouvelle composante.

Elle s’est donné également comme mission de rendre accessibles certains de ses terrains pour favoriser la construction de logements.

Dans cette optique, un immeuble à logement devrait voir le jour dans le secteur de Boucher Office en 2023. Un autre terrain, situé sur la rue Victoria, sera aussi offert prochainement aux investisseurs qui souhaitent y construire des logements.

«L’offre ressemble sensiblement à ce que l’on a fait pour la propriété située à Boucher Office, mais, cette fois-ci, on veut, même si ce n’est pas une obligation, faire la promotion du logement abordable.»

Edmundston, comme d’autres villes au Nouveau-Brunswick, a, sur son territoire, des propriétés abandonnées qui pourraient potentiellement être utilisées pour y construire des édifices à logements.

L’ancien CCNB, l’ancienne école Sacré-Coeur et le centre d’achat Madawaska ne sont que quelques exemples. Un projet de construction d’appartements dans l’ancien Foyer Saint-Joseph de Saint-Basile a même été entrepris en 2020, mais rien ne s’est concrétisé depuis.

«Tout est possible, mais quand un bâtiment appartient déjà à un propriétaire et qu’on leur parle de transformer le bâtiment en édifice à logement, c’est un petit peu plus long. Le défi est plus gros, mais il demeure réalisable», a ajouté François Boutot.