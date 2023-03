Salon du VR de Moncton: la tendance est au plus petits véhicules

Normand Lachaine et son épouse Louise Tardif étaient à la recherche d’une petite roulotte ou d’une tente-roulotte pour traîner facilement derrière leur véhicule. Ils ont donc décidé de sauter dans leur voiture et se diriger vers Moncton, pour aller faire un tour au Salon du VR, qui avait élu domicile au Colisée en fin de semaine.

«Je suis ici premièrement par curiosité. On a manqué les derniers salons à cause de la pandémie. On cherche aussi quelque chose pour faire du camping», raconte le camionneur de Saint-Quentin.

«C’est très impressionnant comme expérience. C’est gros et il y a des roulottes et des véhicules pour tous les goûts et tous les budgets.»

Le couple est adepte du camping depuis une quinzaine d’années, d’abord avec une tente, ensuite avec une tente-roulotte. «On aime la liberté et le plein air, mais aussi sortir du quotidien», mentionne Louise Tardif.

Dans le cas de son mari, c’est plutôt pour s’éloigner de la cabine de son camion. «On aime s’évader de notre routine et vivre autre chose. Avec plus de budget, on aimerait acheter un véhicule récréatif, mais c’est hors de prix. Et tu n’achètes pas un gros véhicule comme ça pour aller camper une fin de semaine par été.»

Le couple n’est pas le seul à chercher quelque chose de compact. Le gérant de l’exposition, Scott Sprague, mentionne que la hausse des prix et le coût de l’essence sont des facteurs qui incitent les consommateurs à viser plus petit en 2023.

Sauf que cette 21e exposition en offre pour tous les goûts.

Les 40 exposants et 10 concessionnaires ont proposé plus de 160 véhicules, en provenance de 15 fabricants.

«Tout dépend des budgets, des intérêts et des besoins des gens», fait remarquer Scott Sprague.

La valeur des véhicules en montre variait de 17 000$ à 350 000$.

«C’est un style de vie de plus en plus populaire. C’est aussi une activité familiale très prisée. Ce n’est pas seulement un divertissement personnel, comme une moto ou un seadoo», explique le gérant de l’événement.

Il estime que plus de 6000 visiteurs ont pris part à l’exposition, soit à peu près le même nombre qu’en 2022.

Un des nombreux kiosques du Salon du VR de Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Le 21e Salon du VR de Moncton a attiré plus de 6000 personnes. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Le directeur du 21e Salon du VR de Moncton, Scott Sprague. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette La valeur des véhicules en montre variant de 17 000$ à 350 000$. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Ryan Smith, de l’entreprise Work And Play. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Véhicules plus petits

Work and Play, une entreprise de Moncton, se spécialise justement dans les véhicules plus petits.

«Ce qui nous distingue, c’est que nous sommes la compagnie la plus importante de petits véhicules récréatifs», indique le gérant, Ryan Smith.

«Nous nous spécialisons dans les unités de moins de 24 pieds, alors que la plupart des autres compagnies offrent des produits de plus de 24 pieds», précise-t-il.

L’entreprise, qui existe depuis 2016, proposait un total de 24 unités aux amateurs, pour une valeur totale de plus d’un million$.

«Nos véhicules sont légers et faciles à tirer pour une voiture ou un véhicule utilitaire sport. Nous sommes ici pour montrer aux clients potentiels les nouveautés dans l’industrie et voir quels sont leurs intérêts. Nous faisons par la suite un suivi avec eux s’ils se montrent intéressés», explique-t-il.

«Les prix élevés n’aident personne dans notre industrie, mais les gens continuent de voyager.»

C’est le cas de Charles LeBlanc, de Sainte-Marie-de-Kent. «Je veux essayer de trouver quelque chose pour voyager à travers le Canada. Je regarde pour un véhicule récréatif, mais quelque chose de plus petit, peut-être une vingtaine de pieds de long», mentionne l’avide campeur.

Il cherche un véhicule plus petit qui répond à ses besoins, mais aussi à cause du prix de l’essence, qui ne cesse de grimper.

«J’ai aussi vu quelque chose qu’on accroche derrière la voiture. C’est seulement une tente-roulotte, mais c’est beaucoup mieux qu’une tente qu’on transporte dans le coffre arrière de sa voiture.»

La saison des expositions se poursuit en fin de semaine prochaine, avec le Salon de l’habitation.