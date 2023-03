Toujours autant de patients à l’hôpital plutôt qu’en foyer de soins

Des personnes âgées attendent une place en foyer de soins à l’hôpital. Leur nombre est resté à peu près le même depuis un an: plus de 400. Cette situation est mauvaise pour leur santé et le système de soins.

La Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins recense chaque mois le nombre de personnes âgées qui occupent un lit d’hôpital, mais qui souhaitent vivre en foyers de soins. Ces patients étaient 415 en janvier. Ils étaient 435 un an auparavant.

La situation de ces gens a des conséquences sur leur santé. Un aîné souffre d’une diminution considérable de sa mobilité physique et de son bien-être mental dans les jours qui suivent son admission dans un hôpital, d’après la Stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick.

Le problème a aussi des conséquences sur le réseau de santé Vitalité. L’organisme dénombre les patients qui occupent un lit dans ses hôpitaux sans qu’ils nécessitent le niveau de ressources du service où ils sont.

Ces personnes (qui ne sont pas nécessairement âgées) étaient 358 sur un total de lits de 960, le 4 mars. Elles occupent donc plus d’un tiers des places dans les hôpitaux de Vitalité (37%). La cible du réseau est de 28% pour l’ensemble de ses établissements.

«La situation est stable au cours des derniers mois, avec de légères fluctuations. On signale cependant de plus grands défis dans les régions de Moncton et de Bathurst où l’on note une tendance à la hausse», commente Natalie Banville, vice-présidente principale aux Programmes clientèle et aux Affaires médicales de Vitalité.

Manque d’employés

Le manque de main-d’œuvre en foyers de soins cause en partie ces difficultés.

Le PDG du Réseau de vie Confort, Ronald LeBlanc, indique que le phénomène l’oblige à laisser inoccupées 38 places sur 186 à la Villa du Repos à Moncton. L’établissement est incapable de recruter suffisamment d’infirmières.

«Je crois que nous sommes les plus agressifs, dit pourtant le dirigeant du plus gros réseau de soins de longue durée à but non lucratif du Nouveau-Brunswick. Je participe à des sessions de recrutement en Afrique et en France.»

M. LeBlanc déplore également de devoir laisser inoccupées 46 places sur 174 à la Maison Providence à Shediac. L’établissement a des difficultés à recruter suffisamment de préposés aux soins.

«Nous donnons notre propre formation pour les candidats au poste de préposé et nous payons les étudiants dès leur première journée de cours, car nous voulons en attirer autant que possible, fait-il pourtant valoir. Nous leur garantissons un poste à temps plein. Ç’a fonctionné, mais là, c’est comme si le puits commençait à tarir.»

Bas salaires

Le PDG pense qu’une augmentation des salaires serait un incitatif efficace pour retenir et recruter des employés.

«Il y avait un stress dans le système avant 2020. Quand la pandémie est arrivée, les employés se sont dépassés. Nous avons donc une reconnaissance à leur faire. Il y en a qui sont brûlés, qui ne veulent plus rien savoir et qui s’en vont travailler dans d’autres domaines. Les tapes dans le dos, ç’a fait son temps.»

Le vice-président du conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Jason St-Onge, milite aussi pour une augmentation des salaires dans son secteur. «Les employés sont surchargés, il y a donc plus d’accidents du travail, de départs anticipés à la retraite et de changements de carrière, raconte-t-il. Il y a aussi un problème de recrutement. Les salaires peuvent changer beaucoup de choses.»

M. St-Onge dit qu’il gagne 23,41$ l’heure en tant que préposé ayant 19 ans d’expérience. Il soutient que son poste pourrait mériter un salaire horaire situé entre 28$ et 40$.

«C’est physique, ça nécessite de la patience et de la bienveillance, soutient le membre du Syndicat canadien de la fonction publique. Nous travaillons pour la vie des personnes vulnérables.»

C’est cependant le gouvernement provincial qui paye les infirmières et les préposés dans les foyers de soins (à distinguer des foyers de soins spéciaux, qui prodiguent moins de soins infirmiers).

Recrutement international

Le ministère du Développement social évite d’aborder le sujet des salaires en évoquant ses solutions pour lutter contre le manque de main-d’œuvre dans les foyers de soins.

«Les initiatives récentes comprennent la participation à des salons de l’emploi en personne et en ligne, ainsi que des missions internationales», explique sa porte-parole Rebecca Howland.

Elle indique que des représentants du gouvernement sont allés aux Philippines en février, pour le secteur des soins de longue durée. Ils ont présenté 200 offres d’emploi venant de huit employeurs de foyers de soins, dans le pays de l’Asie du Sud-Est.

Le recrutement d’infirmiers dans les pays du Sud est cependant très problématique pour les systèmes de santé de ces derniers, selon le Conseil international des infirmières.

Le ministère du Développement social encourage par ailleurs le vieillissement à domicile. Il tente de permettre l’accès au programme «Foyer de soins sans murs» dans 20 établissements d’ici la fin de l’année.

Les aînés en profitent dans quatre institutions pour l’instant. Ils peuvent y obtenir des services tout en habitant chez eux, comme prendre un bain et participer à des activités sociales.

Ils pourront bénéficier de ce programme dans quatre foyers de soins supplémentaires, une fois les processus d’approbation du gouvernement terminés, selon Mme Howland.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail propose par ailleurs des formations gratuites pour ceux qui veulent devenir préposés aux services de soutien à la personne.