Après trois décennies d’activité, Arpin Canoe range définitivement ses pagaies

Après trente saisons, l’une des entreprises phares de l’écotourisme au Restigouche – Arpin Canoe – ferme ses portes.

«La vie nous mène ailleurs. Nouveaux emplois, nouveaux projets et moins de temps pour l’entreprise. Nous avons donc pris la décision de fermer et de garder le peu de temps qu’il nous reste pour pagayer.»

C’est dans ces mots que la propriétaire d’Arpin Canoe, Marie-Christine Arpin, a annoncé sur les médias sociaux qu’elle cessait l’exploitation de l’entreprise familiale de location de canots et de kayaks fondée en 1993 par son père, André Arpin.

Enseignante de formation, Mme Arpin a embrassé à fond cette profession depuis la pandémie de COVID-19. Dans ses temps libres, celle-ci est également musicienne. Membre de la formation les Bluescharms, la tournée de spectacles devenait difficile à planifier avec une entreprise à gérer durant la période estivale.

«Ce n’est vraiment pas en raison d’une perte d’intérêt ou de passion pour le canotage, pour nos rivières, pour notre région… loin de là. C’est plutôt parce que nous n’aurions pas pu offrir le service que nous souhaitions à nos clients. On a donc pris la décision d’arrêter les canots pour entreprendre et développer d’autres projets qui nous tiennent aussi à cœur», a confirmé l’entrepreneuse au journal.

Ce retrait des affaires lui permettra également de profiter à son tour de ce loisir qui a longtemps été un travail.

«On veut toujours faire la promotion de nos rivières, mais c’est aussi plaisant d’explorer de nouveaux endroits. Et ça, on ne pouvait pratiquement jamais le faire durant la saison», indique-t-elle.

Affaire de famille

Arpin Canoe, c’est une affaire de famille à la base. Le canotage a toujours été une passion chez son fondateur, André Arpin. Il possède d’ailleurs toujours le premier canot qu’il a acheté alors qu’il avait 16 ans, une embarcation construite en 1905 à Plaster Rock. Il a donc compris très tôt l’énorme potentiel qu’offrait la région en termes de «terrain de jeu» pour les canoteurs. La Kedgwick et la Restigouche, bien entendu, mais aussi la Little Main, la Gounamitz, l’Upsalquitch et la Patapédia.

Basée à Kedgwick, Arpin Canoe est devenue au fil des ans un incontournable pour les amants de la descente de rivière.

«Quand j’ai lancé l’entreprise, on commençait à peine à parler d’écotourisme au Nouveau-Brunswick. C’est un concept qui venait me chercher, car je trouvais important de faire découvrir notre coin de paradis aux gens, mais de le faire dans le respect de l’environnement», explique l’ancien propriétaire qui a toujours mis l’accent sur l’importance – pour les usagers – de limiter leur impact sur la nature, à commencer par les inciter à ramasser leurs déchets lors des descentes.

À son apogée, entre 2000 et 2015, l’entreprise a grossi au point d’avoir quelque 110 canots, trois autobus et neuf employés.

«La demande était toujours croissante et on voulait suivre. On ramassait tous les canots qu’on pouvait afin de satisfaire aux besoins de la clientèle. Ça roulait fort, mais on n’a jamais perdu de vue notre mission première, soit de faire prendre conscience aux gens de la fragilité de ce qui les entourait et les amener à reconnecter avec la nature», dit-il.

Au cours des dernières années toutefois, l’entreprise avait grandement diminué sa flotte d’embarcations.

Avenir

Au cours de toutes ces années, des milliers de visiteurs ont pris place dans les embarcations de l’entreprise restigouchoise. Malgré ce trafic dense, M. Arpin soutient qu’aucun accident grave n’est survenu sur les plans d’eau.

«Tout au plus, on a eu une personne qui s’est blessée au pied après avoir sauté de son canot. À mes yeux, c’est un excellent bilan», note-t-il à la blague.

Est-il triste de voir l’entreprise familiale fermer boutique? Certes, il aurait aimé voir son œuvre continuer. Mais comme tout bon père de famille, il se soucie davantage du bonheur de sa fille.

«Une entreprise comme celle-ci, même si elle ne dure que quelques mois l’été, c’est très prenant et pas toujours très rentable en comparaison du temps et des efforts que tu y investis. À la toute fin, je peux dire que ce rêve un peu fou aura eu une belle vie», indique-t-il.

Celui-ci est toutefois persuadé que d’autres entrepreneurs prendront la relève dans le coin.

«C’est déjà le cas», confirme Marie-Christine qui promet de demeurer disponible pour partager son expertise. «On a toujours travaillé en collaboration avec les autres et ça ne va pas arrêter. Si l’on peut aider et donner un coup de main, on va le faire. C’est la fin pour Arpin Canoe, mais on ne sera jamais bien loin», ajoute-t-elle.