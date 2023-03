Nouvelle carte électorale: réjouissances à Neguac et à Tracadie

La population de Tracadie et de Neguac a eu gain de cause: la réunion de leurs municipalités dans une même circonscription, telle que le prévoyait le projet de refonte de la carte électorale, n’aura finalement pas lieu.

La Commission chargée de réviser les délimitations avait également proposé de scinder la municipalité régionale de Tracadie pour la répartir dans trois circonscriptions.

C’est la forte opposition exprimée au cours de la deuxième série d’audiences publiques qui aura décidé la commission à revenir sur les changements qu’elle proposait.

Le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, s’est dit plus que satisfait de cette volte-face.

«J’ai fait des présentations et j’ai même encouragé des citoyens à participer», a-t-il déclaré lors d’une entrevue téléphonique, lundi.

«On était plusieurs, et la municipalité a aussi fait une présentation. On était tous sur la même longueur d’onde.»

M. Chiasson a constaté que la circonscription de Tracadie est restée à peu près intacte. En outre, Sainte-Rose lui sera ajoutée.

«Je suis à l’aise avec le changement de nom (Tracadie-Sheila devient Tracadie) et 95% de la municipalité reste dans la circonscription. La fusion de 2013 ne fut pas facile. Être divisés? On reculait, on n’avançait pas.»

Le maire de Neguac, Georges Savoie, était tout aussi heureux car sa municipalité demeurera associée à Miramichi. Il est d’avis que la présentation de son village, bien documentée, et une pétition d’environ 200 signatures ont pesé de tout leur poids.

«Les résultats sont bons aujourd’hui et on est très satisfaits. Ça démontre que la commission était à l’écoute.»

«Nos services provinciaux et notre chef-lieu sont à Miramichi. En restant avec Miramichi, on renforce la population francophone qui y est servie (notamment Rogersville).»

Réjean Savoie, député de Baie-de-Miramichi-Neguac, s’est également réjoui du retournement de situation. Selon lui, le principe des communautés d’intérêts a été respecté.

«Je suis bien content que les commissaires aient écouté les présentations. Aussi loin que vont mes souvenirs, les gens de Neguac et des environs font affaire avec Miramichi. On n’a qu’à regarder dans quelle direction va le trafic le matin: ils y vont pour les services, les soins de santé et le travail.»