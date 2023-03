Vitalité: les hôpitaux ruraux ressemblent à des foyers de soins

Les hôpitaux de Sainte-Anne-de-Kent, Saint-Quentin, Tracadie, Caraquet et Lamèque accueillent beaucoup de patients qui devraient recevoir des soins ailleurs, comme en foyers de soins. Omer Cormier, à presque 100 ans, en fait partie.

Il y a quelques mois, Omer Cormier vivait à la Résidence Au Bénaise, un foyer de soins spéciaux de Saint-Antoine dans le comté de Kent. Celui qui aura 100 ans le 26 mars s’est cependant cassé une hanche en juin, puis une autre en novembre. Il est désormais incapable de marcher.

«Il ne se qualifie plus pour les foyers de soins spéciaux, avance sa fille Anise Belliveau, à propos des établissements qui fournissent des services résidentiels, mais pas de soins infirmiers de haut niveau régulièrement. Il devrait aller dans un foyer de soins de niveau trois.»

En attendant, M. Cormier vit à l’hôpital. Il a résidé au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, jusqu’au 31 janvier.

Il habite à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent depuis six semaines, comme environ 20 autres personnes qui pourraient se passer de soins hospitaliers, mais qui occupent 95% des lits de l’établissement.

«C’est une bonne place pour les seniors, s’exclame M. Cormier. Une raison pour déménager ici, c’était la proximité de mon vieux chez nous et de ma famille. Mes huit enfants peuvent me rendre visite plus souvent. Je suis content de les voir!»

Mme Belliveau et son frère Ariste Cormier qualifient de très bon le service à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent. La première précise toutefois qu’elle lave elle-même les vêtements de son père et qu’elle le rase.

«Laver le linge, ils ne peuvent pas, renchérit le second à propos du personnel hospitalier. Ils sont short staff.»

Les deux sexagénaires souhaitent que le ministère du Développement social évalue vite les besoins de leur père pour qu’il puisse demander une place en foyer de soins.

«Dans un foyer, il pourrait manger avec les autres et participer à des activités, comme écouter de la musique et jouer au bingo, fait remarquer Anise. Il aurait aussi sa propre chambre avec sa propre télévision.»

M. Cormier se souvient des repas à la Résidence Au Bénaise, où il connaissait tout le monde.

«Ça ressemblait au dernier dîner des apôtres tellement nous étions proches», illustre-t-il.

L’ancien habitant de Sainte-Marie-de-Kent est cependant conscient de la patience dont il devra faire preuve avant d’avoir une chance de retrouver cette convivialité.

«C’est difficile de trouver une place pour aller dans un foyer», observe-t-il.

L’Hôpital Stella-Maris-de-Kent – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin. L’Hôpital Stella-Maris-de-Kent – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin. L’ancien fermier de Sainte-Marie-de-Kent, Omer Cormier, à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin.

Péninsule acadienne et St-Quentin

Comme lui, un peu plus de 400 personnes attendent à l’hôpital pour un placement dans un foyer de soins au Nouveau-Brunswick. Le problème touche le réseau de santé Vitalité.

L’organisme dénombre les patients qui ont un lit dans ses hôpitaux alors qu’ils n’ont pas besoin d’être en milieu hospitalier pour recevoir les soins appropriés à leur condition. Ces personnes (qui ne sont pas nécessairement âgées) occupent 37% des lits de la régie francophone, alors qu’elle a une cible de 28% à ce sujet.

Le ratio est particulièrement élevé dans plusieurs hôpitaux ruraux: 95% à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, 71% à l’Hôpital de Tracadie, 67% à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, 50% à l’Hôpital de l’Enfant Jésus de Caraquet et 50% à l’Hôpital de Lamèque.

«Historiquement, plusieurs petits hôpitaux ont affiché un plus haut taux […] comparativement aux hôpitaux régionaux, déclare la vice-présidente principale aux Programmes clientèles et Affaires médicales de Vitalité, Natalie Banville. Le faible nombre de lits dans certains petits hôpitaux fait en sorte que les taux apparaissent très élevés.»

Elle ajoute que les services semi-spécialisés et spécialisés sont habituellement offerts dans les hôpitaux régionaux. Ceux-ci doivent donc maintenir leur capacité d’hospitalisation pour offrir ces soins à la population.

Ressources gâchées

La professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson, opine.

Elle souligne cependant que les services offerts dans les hôpitaux ruraux nécessitent trop de ressources par rapport aux besoins de leurs patients.

«Les hôpitaux ruraux semblent un peu en crise existentielle, lâche-t-elle. C’est un peu comme si on ne savait pas quoi faire avec eux. Pourquoi est-ce qu’on appelle encore l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent un hôpital, vu les statistiques?»

Elle souligne que le gouvernement avait une solution au problème en 2020. Cette année-là, l’équipe de Blaine Higgs a tenté de fermer les services d’urgence de six hôpitaux ruraux, dont trois dans le réseau Vitalité, notamment à Sainte-Anne-de-Kent.

Les progressistes-conservateurs voulaient ensuite limiter ces établissements à l’offre de soins de longue durée pour les maladies chroniques et les aînés.

«Ça voudrait dire qu’on aurait réorganisé les ressources, pour en donner moins à ces hôpitaux, mais plus à ceux qui prodiguent des soins spécialisés», précise Mme Johnson.

À l’époque, le gouvernement pensait que la mesure aurait permis d’économiser puis de réinvestir 6 millions $.

Aujourd’hui, l’encombrement des lits des hôpitaux ruraux a des conséquences.

«On note surtout l’augmentation du temps de séjour à l’urgence de même que l’impossibilité de rapatrier des patients des hôpitaux régionaux vers ces établissements en milieu rural qui sont plus près de la famille du patient», indique Dre Banville.

Travail en silos

Mme Johnson pense que si le ministère de la Santé était seul responsable des soins de longue durée, il trouverait plus vite des solutions pour permettre aux patients de sortir des hôpitaux dès que possible.

«Le personnel du ministère du Développement social fait partie des équipes dans les hôpitaux depuis un certain temps déjà pour aider au niveau de la transition de l’hôpital au foyer de soins», rétorque la porte-parole du ministère du Développement social, Rebecca Howland.