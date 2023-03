Amqui: le chauffard aurait foncé sur les piétons délibérément

Deux très jeunes enfants ont été blessés gravement, lundi, lorsqu’un suspect de 38 ans a percuté des piétons qui marchaient en bordure de route à Amqui, un geste qu’il aurait prémédité, selon l’enquête des policiers.

La Sûreté du Québec (SQ) a fait le point mardi matin sur le drame qui a fait deux morts dans la petite communauté du Bas-Saint-Laurent.

En point de presse, le sergent Claude Doiron a indiqué que les informations de l’enquête suggéraient que les actions de l’individu étaient préméditées et qu’il aurait frappé des gens aléatoirement.

Le suspect, qui doit comparaître vers 15h mardi, s’est rendu lui-même aux policiers lundi après-midi et a avoué rapidement son geste, selon le sergent Doiron.

Il n’a pas confirmé l’identité de l’homme, qui est de la région, mais qui n’était pas connu des policiers.

Le sergent Doiron a par ailleurs donné plus d’informations sur les neuf blessés, dont font partie un enfant de moins d’un an, et un enfant de moins trois ans.

Les bambins sont blessés gravement, mais on ne craint pas pour leur vie. L’âge du reste des blessés va jusqu’à 77 ans, a indiqué le porte-parole.

La SQ a aussi identifié mardi matin les deux victimes. Il s’agit de Gérald Charest, âgé de 65 ans et de Jean Lafrenière, âgé de 73 ans.

L’hôpital d’Amqui doit donner plus d’informations plus tard en matinée.

En entrevue mardi matin, la députée bloquiste d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, était toujours sous le choc de la nouvelle, puisque sa ville d’origine est une petite communauté paisible de 6000 habitants.

«Ce sont des gens que je connais qui ont été touchés, qui ont été témoins, qui sont intervenus», a-t-elle relaté en entrevue à Amqui, près des lieux du drame.

Comme les autres citoyens de la Ville, Mme Michaud dit avoir été inquiète pour sa propre mère, qui se promène sur cette rue pour faire ses marches.

«Ici, à Amqui, quand on entend une sirène de police, d’ambulance, ou de pompier, on se colle le nez à la fenêtre parce qu’on se dit: « C’est qui? On doit la connaître cette personne-là »», a-t-elle souligné.

«Hier, c’était plusieurs personnes qu’on connaissait, c’est extrêmement troublant. Toute la communauté aimerait que ce soit un mauvais rêve.»