Après 65 ans en affaires, la famille Sullivan passe le flambeau à Edmundston

Après avoir passé 65 années comme gestionnaire de la station-service Esso, située au centre-ville d’Edmundston, la famille Sullivan a finalement décidé de passer le flambeau.

Bill Sullivan devrait terminer sa belle aventure en tant que propriétaire du commerce à la fin du mois.

C’est à ce moment qu’il redonnera les rênes de la station-service au groupe Pétro Global qui continuera de faire fonctionner l’entreprise sous la bannière Esso. La compagnie à même l’intention d’y ajouter un dépanneur et une pizzeria.

Pour M. Sullivan, maintenant âgé de 70 ans, il s’agit d’un moment doux amer. Il juge néanmoins que le moment était venu de se départir de son entreprise.

«Moi et ma femme, on a 70 ans, le temps avance, et il n’en reste pas beaucoup si on veut passer du temps avec nos petits-enfants et profiter de la retraite.»

«Ça va faire un gros changement de vie, car, depuis des années, je suis ici à 6h30 tous les matins.»

La famille Sullivan s’est lancée en affaires en 1957 lorsqu’elle a ouvert ce commerce. Bill Sullivan a pris la relève de son père en 1982.

«Je voulais être entrepreneur, être mon propre “boss” et servir le public (…) Les circonstances ont fait que nous sommes restés un peu plus longtemps que l‘âge de la retraite, mais on a vraiment aimé ce que l’on a fait.»

Mécanicien de formation, M. Sullivan a aussi été propriétaire d’un centre de mécanique automobile qui a fermé ses portes il y a plus d’une dizaine d’années.

«Je me suis fait remplacer les hanches 10-15 ans passées alors c’est devenu un peu plus difficile. On a fermé le garage pour se concentrer sur la station-service.»

La station-service, elle, n’a jamais manqué de clientèle. C’est d’ailleurs le seul commerce du genre au centre-ville d’Edmundston. Il dessert pratiquement toute la clientèle demeurant près du centre-ville et même en provenance d’une partie du Haut-Madawaska.

«La seule station-service dans le Haut-Madawaska est à Saint-François donc il y a beaucoup de gens du haut du comté qui viennent au centre-ville d’Edmundston pour faire le plein (…) Pendant la COVID-19, j’ai eu encore plus de clients parce qu’ils ne pouvaient plus aller faire le plein du côté des États-Unis.»

L’aventure de la famille Sullivan en tant que gestionnaire de la station-service Esso d’Edmundston a été entrelacée de bons moments, mais aussi de défis.

«Comme dans toute chose, il y a des hauts et des bas. Il y a de bonnes expériences comme des mauvaises. J’aimerais prendre le temps de remercier tous mes clients et les employés que j’ai eus au fil des années. J’apprécie beaucoup le temps qu’ils m’ont donné et je les remercie de m’avoir enduré», a lancé Bill Sullivan en esquissant un petit sourire.

M. Sullivan reconnaît également que bien des choses ont changé de 1957 à 2023.

«La technologie est très avancée aujourd’hui. On ne pourrait plus aujourd’hui faire toute la paperasse que l’on avait besoin de faire avant sans nos ordinateurs. C’est certain que ça va plus vite aujourd’hui.»