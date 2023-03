Dieppe: un restaurateur recréera le menu du dernier souper servi sur le Titanic

Qui n’a pas encore vu le film Titanic de James Cameron?

Qui ne s’est jamais demandé à quoi pouvait ressembler la vie à bord du célèbre paquebot?

Qui ne s’est jamais demandé ce que les passagers de première classe pouvaient manger dans l’imposante salle à manger?

C’est maintenant possible grâce à l’initiative du restaurant Atelier Tony.

L’établissement qui a pignon sur rue à Dieppe convie ses invités à une expérience unique du 12 au 15 avril.

Dans un décor spécialement aménagé pour l’occasion, les employés, vêtus dans des habits d’époque, serviront le même repas que les passagers du Titanic du pont de la première classe ont savouré lors de cette soirée fatidique du 14 avril 1912.

Le menu de 10 services a été respecté jusque dans ses moindres détails.

L’idée vient de la famille Holden, les propriétaires de l’établissement situé sur la rue du Marché, explique Marc Brunet, gérant de soir et sommelier à l’Atelier Tony. «Ils ont lancé l’idée et ça fait quand même plusieurs mois que ça fermente. Ce qu’on retrouve sur ce menu, ce sont des classiques de la cuisine française à son meilleur», explique-t-il.

On retrouve notamment comme entrée un consommé Olga. «C’est un fond de bœuf, avec des pétoncles, une crème d’orge et une julienne de légumes», souligne celui qui a évidemment une formation de cuisinier et de maître d’hôtel.

On retrouve aussi un filet mignon Lili, servi avec une sauce madère (fond de boeuf, cognac et une demie-glace de boeuf), de l’agneau avec une sauce à la menthe, du saumon poché avec une sauce mousseline, un sauté au poulet à la sauce lyonnaise et un pâté de foie gras.

Pour le dessert, les invités auront droit à des éclairs au chocolat ou à la vanille, un pouding Waldorf et une confiture de pêches chartreuse, entre autres.

«On ne retrouve plus plusieurs de ces mets, mais ce sont de véritables classiques», estime Marc Brunet.

On attend environ 40 personnes pour chacun des quatre soupers.

Marc Brunet, devant l’entrée principale du restaurant Atelier Tony, à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Marc Brunet, devant l’entrée principale du restaurant Atelier Tony, à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Le menu du dernier repas servi à bord du Titanic. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Les deux premiers soirs affichent déjà complet. On demandera à tous les invités de revêtir un costume d’époque pour compléter cette expérience unique.

«Moi, je vais jouer le rôle du capitaine (Edward. Smith), même si je n’ai pas une aussi belle barbe blanche que lui!», rigole le gérant.

Deux musiciens classiques vont compléter la scène pour cette soirée qui risque d’être inoubliable. Ce repas de 10 services coûtera 125$ par personne.

En adoptant la formule banquet, tous les invités seront servis en même temps, à compter de 18h30. Comme ce fut le cas dans la salle à manger du Titanic le 14 avril 1912.

Du début à la fin, le repas devrait durer près de trois heures.

L’Atelier Tony a ouvert ses portes en décembre 2020.