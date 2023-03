En trois ans, la COVID-19 a emporté près de 850 Néo-Brunswickois

Le bilan hebdomadaire sur la COVID-19, publié mardi, indique que le nombre de cas d’infections a légèrement augmenté depuis la publication de la dernière mise à jour.

Les autorités de la Santé publique ont dépisté 388 nouvelles infections après avoir mené 1812 tests PCR entre le 5 mars et le 11 mars, un taux de positivité de 21,4%.

Entre le 26 février et le 4 mars, 360 nouvelles infections avaient été signalées.

C’est dans la région de Fredericton (zone 3) où l’on compte le plus grand nombre d’infections, soit 100. La région de Moncton (zone 1) suit de près avec 97 cas positifs alors qu’on en trouve 67 dans la région de Saint-Jean (zone 2).

Le bilan des décès causés par la COVID-19 s’est aussi encore alourdi. La province compte désormais 848 personnes ayant été emportées par la maladie, soit six décès de plus que lors du bilan publié la semaine dernière. Ces morts sont survenues antérieurement et leur cause a été révisée et vient d’être attribuée à la COVID-19.

Le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 a légèrement augmenté depuis la mise à jour hebdomadaire de la semaine dernière, passant de 45 à 50.

Le Réseau de santé Vitalité compte 8 hospitalisations, dont 2 à l’unité des soins intensifs. Du côté d’Horizon, 42 Néo-Brunswickois, dont 6 aux soins intensifs, sont hospitalisés avec la COVID-19. Seul un patient infecté nécessitait des soins intensifs lors du rapport précédent.

Les travailleurs de la santé sont moins nombreux à être absents du travail en raison d’une infection au virus. Chez Vitalité, 31 travailleurs sont en arrêt de travail alors qu’ils sont 26 chez Horizon. La semaine dernière, 78 personnes étaient absentes en raison de la COVID-19.