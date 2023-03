La nouvelle carte électorale applaudie au Restigouche

Les changements contenus dans le rapport final de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et de la représentation sont accueillis avec soulagement par les élus municipaux du Restigouche.

«À mes yeux, c’est le meilleur découpage électoral des 20 dernières années pour notre région.»

Le maire de la municipalité de Bois-Joli, Mario Pelletier, l’avoue, il avait détesté le premier jet proposé par les membres de la Commission. Lui et les autres membres de la Commission de services régionaux du Restigouche (CSR-Restigouche) ne s’étaient pas gênés pour demander des rectifications.

Le rapport final dévoilé lundi respecte ces demandes des élus municipaux.

Parmi les changements, la Commission a abandonné l’idée d’un découpage horizontal du Restigouche, soit le concept visant à diviser la région en deux zones, une plus urbaine (Campbellton et Baie-des-Hérons) et l’autre rurale (Bois-Joli, Kedgwick et Saint-Quentin). Elle opte plutôt pour un découpage vertical qui, selon plusieurs, est plus réaliste puisqu’il correspond davantage aux affinités des communautés.

Ainsi, les municipalités de Bois-Joli et Baie-des-Hérons seront regroupées dans une même circonscription. Idem pour Campbellton et Kedgwick.

Certes, tout n’est pas encore parfait selon M. Pelletier. Si sa municipalité demeure intacte et n’est plus divisée entre deux circonscriptions comme auparavant, certains secteurs faisant partie de la Communauté régionale de Campbellton – notamment McLeods, Maltais et McKendrick – ont été inclus (en totalité ou en partie) dans la circonscription de Restigouche-Est. C’est toutefois insuffisant à ses yeux pour contester la décision des membres de la Commission.

«Pour ma part, on a eu ce que nous souhaitions et je suis très satisfait. Je n’aimais pas le concept urbain-rural qu’on semblait vouloir maintenir avec le rapport préliminaire. Celle-ci est beaucoup plus représentative de notre réalité et ça correspond à ce que nous voulions. Je crois que tout le monde au Restigouche a eu ce qu’il désirait (ou presque) et que notre région dans son ensemble ressort gagnante de cet exercice», estime le maire.

À noter que les deux circonscriptions sont baptisées pour le moment Restigouche-Ouest et Restigouche-Est. La Commission a pris soin d’indiquer que des changements de noms seraient nécessaires.

Saint-Quentin fait le grand saut

Autre changement majeur, celui-là dans l’ouest du territoire, alors que Saint-Quentin sera jumelée Grand-Sault et Saint-Léonard afin de former la circonscription de Grand-Sault–Saint-Quentin.

Dans son rapport, la Commission dit reconnaître les arguments présentés par Saint-Quentin qui désirait se joindre à une circonscription du Nord-Ouest, notamment afin de respecter les limites de sa table régionale de concertation (CSRNO). Elle ajoute qu’aucune opposition n’a été exprimée quant à un réalignement potentiel de cette municipalité dans une autre circonscription, ce qui a facilité la prise de décision.

Maire de Saint-Quentin, Nicole Somers n’a pas caché sa joie de voir la commission approuver ce changement.

«Ce n’est pas une demande que nous avons faite dans l’ère du temps, mais bien basée sur une volonté de nous prendre en main, d’avancer. C’est une décision que l’on a prise pour nous, pour notre développement, et aucunement pour faire un pied de nez à nos voisins de Kedgwick ou du reste du Restigouche », souligne-t-elle.

Elle note qu’elle n’aurait pas été opposée à ce que les limites s’étirent jusqu’à Menneval et ainsi recréer l’ancienne circonscription de Restigouche-la-Vallée.

«Mais nous n’étions pas pour demander à Kedgwick de faire ce que nous-mêmes ne voulions pas, soit faire partie d’une circonscription qui n’inclut pas sa CSR», explique Mme Somers, précisant que cette décision n’empêche en rien les deux communautés du Restigouche-Ouest de travailler ensemble.

D’ailleurs, le fait que cette région soit représentée prochainement par deux députés est loin d’être, pour la représentante municipale, un point négatif, bien au contraire.

«Moi je vois cela d’un très bon œil que le Restigouche-Ouest ait deux députés à l’Assemblée législative. On va enfin pouvoir parler pour notre route 17 d’une extrémité à l’autre et demander les changements qui s’imposent», indique-t-elle, précisant qu’elle compte cogner à la porte pour l’incorporation de voies de dépassement entre Saint-Quentin et Saint-Léonard.

Un autre aspect positif de ce changement selon Mme Somers, c’est que Saint-Quentin et Grand-Sault possèdent déjà plusieurs atomes crochus. Au fil des ans, les deux municipalités ont notamment eu à se serrer les coudes dans certains dossiers, notamment celui de la défense de leurs services en santé.

Elle ne cache toutefois pas que cette nouvelle réalité puisse être bénéfique pour la représentation politique. En ce sens, elle considère plus grandes les chances de faire élire un représentant issu de Saint-Quentin dans cette nouvelle circonscription que dans l’ancienne, ce qui s’est produit à deux reprises avec Restigouche-la-Vallée.