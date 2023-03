La caporale Chloé Bériau Landry dans un monde d’hommes et de chevaux

La citation «le hasard fait bien les choses» s’applique parfaitement au parcours de la caporale Chloé Bériau Landry, l’une des rares femmes à se joindre à la troupe de chevaux de cérémonie du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) des Forces armées canadiennes.

D’aussi loin qu’elle puisse se souvenir, la jeune femme âgée de 22 ans, a toujours été passionnée par les chevaux. Cette passion s’est développée naturellement, sans qu’elle ne sache vraiment pourquoi.

«J’ai toujours eu une relation incroyable avec les chevaux. En grandissant, j’ai fait des camps d’équitation et j’ai souvent été autour des cheveux, même si je n’ai pas été élevée là-dedans.»

À 18 ans, Chloé Bériau Landry a quitté sa région natale d’Edmundston pour aller travailler auprès des chevaux en Ontario.

«J’ai fait ça pendant un petit bout. J’ai commencé comme ouvrière et, tranquillement, je me suis mise à entraîner des chevaux. Mais les propriétaires du ranch sur lequel je travaillais l’ont vendu, alors il a fallu que je trouve une autre option.»

Âgée de 19 ans, elle décide de joindre les Forces armées canadiennes. Elle confie qu’à ce moment, elle a presque mis une croix sur une potentielle carrière avec des chevaux.

«J’étais dans une situation dans laquelle il fallait que je trouve un travail stable.»

La jeune femme s’inscrit en infanterie et suit sa formation militaire. Elle est par la suite envoyée à la base de Valcartier pour y obtenir sa qualification de métier. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Elle se blesse gravement au dos.

«J’ai passé un an en réhabilitation et ç’aurait été difficile de continuer dans l’infanterie. Je ne voulais toutefois pas passer d’un métier de combat à un métier de support. Ça ne m’intéressait pas.»

C’est de cette façon que la caporale a demandé à joindre le Corps blindé. Elle suit donc son cours de métier de blindé à la base de Gagetown au début de l’année 2022, pour finalement être envoyée à Edmonton quelques mois plus tard.

C’est à ce moment que le destin est venu jouer en faveur de la grande amatrice de chevaux.

«Quand je suis arrivée, mon commandant m’a parlé de la troupe à cheval. Je ne savais même pas que ça existait! (…) Mon but était de l’intégrer dans trois ans, car je savais que ça prenait beaucoup de travail pour me rendre à ce point-là. Finalement, ç’a pris trois mois.»

La caporale Bériau Landry est d’ailleurs la première femme militaire de rang (qui n’occupe pas un poste d’officier) à intégrer le Lord Strathcona’s Horse. Elle a obtenu son transfert en novembre dernier.

«Il n’y a pas tant de femmes que ça dans le régiment, alors, pour qu’il y en ait une, il faut vraiment qu’elle veuille y aller.»

Chloé Bériau Landry est la seule femme du groupe composé de 25 personnes. Comme chaque membre de la troupe, elle a dû suivre plusieurs formations, dont des leçons d’équitation.

«On monte (à cheval) deux fois par jour pendant un minimum d’une heure. Je dois passer de deux à trois heures par jour à cheval. Il faut aussi que je fasse les autres tâches associées aux chevaux, que ce soit de les nourrir, s’occuper des écuries, etc.»

La jeune femme est aussi pressentie pour devenir «représentante médicale» pour les chevaux.

«Ça va me permettre de travailler de plus près avec les vétérinaires et les maréchaux-ferrants. Je vais être en mesure de faire des choses comme donner des vaccins, gérer certains problèmes en attendant que le vétérinaire arrive sur place, etc.»

La récente recrue de la troupe de chevaux de cérémonie est aussi occupée à se préparer pour les grands spectacles du Stampede de Calgary et de Spruce Meadows qui auront lieu cet été.

«J’ai vraiment hâte d’y participer. L’an passé, j’ai passé les deux semaines du Stampede de Calgary avec le régiment et c’est vraiment quelque chose.»

Les prestations du Lord Strathcona’s Horse – qui durent entre 30 minutes et 1 heure – sont semblables à ce qui est présenté dans le traditionnel Carrousel de la GRC.

«Cette année, il va y avoir 16 cavaliers par spectacle qui vont se promener. Comme il y a beaucoup de spectacles, on va faire des rotations entre membres de la troupe et même du côté des chevaux pour ne pas épuiser la troupe au complet.»

Elle entend profiter de chaque moment et souhaite demeurer aussi longtemps que possible dans cette troupe.

«Ça fait partie de mes plans de rester là jusqu’à ce qu’ils ne veuillent plus de moi (…) C’est sûr que le fait d’être la seule femme, ça apporte une nouvelle dynamique, mais je trouve le “fun” de voir que la majorité est contente d’avoir une femme avec eux.»

Au bout du compte, la militaire se dit fière d’avoir fait confiance à la vie, même si son expérience n’a pas toujours été de tout repos.

«J’ai eu mes hauts et mes bas depuis que je suis dans l’armée. J’ai frappé des moments où je voulais tout abandonner, mais j’ai continué d’y croire.»