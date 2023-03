La Coop de Rogersville poursuit ses pressions pour conserver le magasin d’Alcool NB

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Coopérative de Rogersville et la communauté de Nouvelle-Arcadie poursuivent les démarches afin de garder la gestion du magasin d’Alcool NB dans la seule épicerie des environs.

Même si la direction de la Coopérative a appris en décembre qu’elle n’avait pas été retenue pour assurer la gestion du magasin d’Alcool NB, elle continue de faire pression afin de changer la donne.

Quelques individus dans la communauté se sont mobilisés et un comité a pris forme.

«Je sais qu’il y a une réunion qui s’organise jeudi soir pour discuter des stratégies que l’on peut utiliser», explique le président du conseil d’administration de la coopérative, Fernand Gaudet.

Il précise que la rencontre de jeudi n’est pas une réunion du conseil d’administration de la coop. «C’est une réunion de gens intéressés à poursuivre les démarches», indique-t-il.

«Ce n’est pas quelque chose qui avance très vite, mais on est toujours en action. C’est certain qu’on n’a pas accepté la décision qui a été prise et on va essayer de la renverser», poursuit-il.

Parmi les moyens de pression exercés, la Coopérative fait circuler une pétition depuis un mois dans la communauté. Près de 850 signatures auraient été recueillies jusqu’à présent.

Celle-ci s’adresse au gouvernement provincial. Elle lui demande de réviser la décision prise par Alcool NB de ne pas renouveler l’entente de gestion que la Coopérative avait avec elle depuis 25 ans.

Deux résidentes de la communauté, Nadine Fournier et Rachel Deveau, ont créé un comité local pour faire pression. Elles ont préparé une lettre modèle qui circule à Nouvelle-Arcadie.

«On a décidé qu’on allait la faire signer par le plus de monde possible de la communauté», rapporte Nadine Fournier.

Samedi, elles ont invité les gens à passer au Café ForêStation pour signer leur lettre modèle accessible en deux versions, française et anglaise. «Ça été vraiment un gros succès», signale Rachel Deveau. Près de 215 lettres ont été signées jusqu’à maintenant.

Les missives sont adressées au ministre des Finances, Ernie Steeves, avec des copies envoyées au premier ministre Blaine Higgs, au ministre Daniel Allain, à la PDG d’Alcool NB Lori Stickles et au député Kevin Arseneau.

L’idée de former un comité a fait du chemin. «Samedi, il y a beaucoup d’idées qui nous ont été données», informe Rachel Deveau. Elle et sa complice invitent d’ailleurs les personnes intéressées à les rejoindre. Le comité est toujours en voie de formation.

«La rencontre de jeudi c’est pour élaborer sur les suggestions qu’on a eues au cours de la journée de samedi, détaille Nadine Fournier.

Avec la perte du service d’Alcool NB à la Coop, qui entraînera une perte de revenus annuels d’environ 25%, des gens craignent à moyen ou long terme la fermeture de leur unique épicerie à Nouvelle-Arcadie.

«Dans la lettre, on explique les effets que la perte peut avoir sur notre communauté, déclare Rachel Deveau. On a des gens vulnérables qui ne peuvent pas voyager loin pour faire leur épicerie.» Elle cite le cas d’une personne de 96 ans rencontrée samedi.

La Coopérative de Rogersville a été fondée en 1945. «Ce sont nos ancêtres qui ont commencé ça. Ça fait partie de notre héritage aussi», admet Nadine Fournier.

Le contrat de vente des produits d’Alcool NB a été alloué à l’entreprise Rogersville Plaza. Celle-ci exploite le dépanneur Shell et le restaurant Tim Hortons situés le long de la route 126, soit sur la rue Principale de Rogersville.

La Coop a obtenu une extension de six mois, soit jusqu’en juin, pour continuer d’offrir la vente des produits d’Alcool NB.

Pression du conseil municipal

Le conseil municipal de Nouvelle-Arcadie a pour sa part envoyé une lettre au président de la Coopérative, Fernand Gaudet, pour lui signaler l’appui des élus locaux dans la démarche de cette organisation.

«Quoique le rôle d’un conseil municipal n’est pas de s’ingérer dans les opérations des entreprises locales, nous considérons cette situation particulière et potentiellement catastrophique pour notre communauté», mentionne la lettre datée du 2 mars.

Le conseil municipal recommande fortement au gouvernement de tenir compte de l’impact communautaire comme critère important dans l’allocation de ses contrats, spécialement dans les régions rurales. «Les retombées d’un tel changement affectent directement et défavorablement ses citoyens», dénonce la lettre signée par le maire.

Des copies de celle-ci ont été envoyées au premier ministre Blaine Higgs, au ministre des Finances, Ernie Steeves, au ministre Daniel Allain, à la PDG d’Alcool NB, Lori Stickles et au député Kevin Arseneau. Le maire de Nouvelle-Arcadie attend une réponse.

«En tant que conseil, c’est sûr qu’on va supporter la population dans toutes les démarches. On l’encourage à faire ce qu’il y a à faire pour sauvegarder la Coopérative», convient le maire.