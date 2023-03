Les crabiers pessimistes à l’aube d’une nouvelle saison de pêche

Alors que la prochaine saison de pêche devrait débuter au cours des prochaines semaines, tout indique que les temps pourraient être difficiles pour l’industrie du crabe des neiges au Nouveau-Brunswick en 2023.

«Je ne peux pas vous dire qu’on envisage aujourd’hui la saison avec beaucoup d’optimisme», lance Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick (ATCNB).

Bien qu’il soit encore tôt pour le savoir avec certitude, tout indique que la demande pour le crabe sur les marchés américains ne sera pas, encore une fois cette année, au rendez-vous, dit M. Thériault, qui revient tout juste du Boston Seafood Expo.

«Le salon commercial a confirmé ce que l’on soupçonnait, se désole-t-il. Il reste encore beaucoup d’inventaire de crabe des neiges de l’an dernier. On s’attend donc, du moins pour commencer, qu’il n’y aura pas beaucoup d’engouement pour acheter du crabe.»

En 2021, l’industrie du crabe des neiges avait pourtant connu une année sans précédent. Tous les acteurs du secteur, des pêcheurs aux transformateurs en passant par les acheteurs, avaient bénéficié de prix records.

Au début de la saison 2022, tout laissait penser que les choses se poursuivraient ainsi. Or, ce n’est pas ce qui s’est produit. Une faible demande sur les marchés américains a dramatiquement fait chuter les prix. La plupart des transformateurs néo-brunswickois ont alors eu du mal à écouler les prises achetées aux pêcheurs.

Inflation et incertitudes

Pour Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, à Halifax, l’état de l’économie mondiale pourrait faire en sorte que la demande reste faible en 2023.

Une récession ou un ralentissement économique pourrait empirer les choses, analyse le professeur.

«Par exemple, l’inflation fait gonfler les prix et les restaurateurs coupent les ingrédients les plus dispendieux sur les menus, incluant probablement le crabe, analyse-t-il. Je ne m’attends pas à une grosse année.»

L’inflation est toutefois à son plus bas aux États-Unis depuis un an et demi, précise M. Thériault.

Robert Haché, directeur général de l’Association des crabiers acadiens, voit lui aussi les choses avec philosophie. Le crabe canadien aura moins de compétition sur le marché américain en 2023, une réalité qui pourrait rendre les choses moins difficiles.

«Cette année, le crabe russe et le crabe de l’Alaska ne seront pas sur le marché américain, précise M. Haché. Il ne reste que le crabe canadien, donc il y a une ouverture pour plus de produits venant de chez nous.»

De toute façon, les prix de 2021 étaient trop élevés. La chute de l’an dernier est symptomatique d’un rééquilibrage, ajoute-t-il.

Gilles Thériault partage son analyse. Les prix en 2023 seront probablement anormalement bas afin d’écouler l’inventaire de l’an dernier. L’année prochaine, les choses devraient être rentrées dans l’ordre, semblables à la situation prépandémie.

«Ça va prendre une bonne année pour que les gens reviennent à leur consommation d’avant la pandémie, ils sont prudents. Les détaillants ont déjà commencé à vendre le crabe à un prix très bas pour essayer de reconquérir les consommateurs et écouler l’inventaire. Cette année, ça risque d’avoir un impact dans toute la chaîne, tant pour les pêcheurs que pour les transformateurs», dit-il.

Le cas du homard

Nathanaël Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard des Maritimes, arrive lui aussi tout juste du Boston Seafood Expo.

Il confirme que la question du crabe «était sur les lèvres de tout le monde» à Boston et que la situation en inquiète plus d’un. Heureusement, dit-il, l’industrie du homard devrait mieux se tirer d’affaire.

«Peu de gens ont vu venir ce qui s’est produit l’an dernier dans le crabe. Quand il y a une mauvaise lecture des conditions de marché, c’est très difficile pour l’industrie du crabe de s’adapter parce que la saison est très courte. Dans le cas du homard, on a plusieurs saisons (printemps, automne et hiver) qui durent toutes environ 60 jours. L’industrie peut s’adapter», analyse M. Richard.

Il note par exemple que lorsque les conditions du marché se sont détériorées en 2022, les homardiers sont sortis beaucoup moins souvent, notamment à l’automne, et il y a eu une réduction importante des prises et du produit transformé.

L’an dernier, les exportations de homard vers les États-Unis ont reculé de 30-35%, un creux depuis plus de dix ans, dit M. Richard.