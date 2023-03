Les producteurs de sirop d’érable aux aguets alors que le temps chaud frappe à nos portes

Le temps doux des derniers jours a donné le coup d’envoi de la saison des sucres pour bien des acériculteurs au nord de la province.

«Je dois dire que le temps doux des derniers jours semble avoir pris pas mal tous les producteurs par surprise… dont nous.»

Depuis la fin janvier, l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick a un nouveau président, Frédérick Dion.

Bien connu sur la scène municipale, celui-ci s’est lancé il y a quelques années en compagnie de trois partenaires dans l’aventure de l’acériculture en fondant Les Sirops d’Acadie.

Avec ses quelque 3000 entailles, l’érablière de Sormany dans la région Chaleur est encore bien petite comparativement à certaines que l’on retrouve au Restigouche-Ouest ou au Madawaska. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise garde ses propriétaires passablement occupés, surtout à ce moment-ci alors que se profile la saison des sucres. Ce sera la quatrième saison du groupe, et elle semble avoir démarré pour de bon depuis une semaine.

Frédérick Dion avoue avoir été surpris par la période de redoux que vient de traverser la province au cours des derniers jours.

«Le temps chaud que l’on connaît fait en sorte que les arbres coulent. Ce n’est pas encore énorme, mais c’est suffisant pour démarrer les opérations. En fait, plusieurs producteurs m’ont même confié avoir déjà commencé à bouillir et produire du sirop. Pour notre part, on a réussi de justesse à se lancer et à récolter de l’eau d’érable», explique l’entrepreneur.

Celui-ci demeure néanmoins prudent vis-à-vis toutes formes de prévisions pour la saison. C’est que tout est une question de degrés. Pour que les érables coulent allègrement, les températures doivent être froides la nuit et chaudes en journée. Une température trop chaude ou trop froide peut ainsi tout compromettre.

«C’est un drôle de début de saison. La météo a changé rapidement, car on ne prévoyait pas un tel redoux il y a deux semaines. On croyait que la saison allait commencer un peu plus tard. Mais c’est comme ça la récolte. C’est toujours imprévisible de savoir quand ça va commencer, quand ça va s’arrêter et à quoi ressemblera la production. Aujourd’hui, ça coule, mais il se pourrait très bien que les températures chutent et que ça ne coule plus demain», indique-t-il, ajoutant que la situation varie d’ailleurs beaucoup d’une région à l’autre de la province.

Cela dit, l’acériculteur soutient que les astres sont alignés pour une bonne récolte. L’hiver n’a pas été trop rigoureux ni trop enneigé. Le vent n’a pas trop endommagé l’équipement. Autant de points positifs qui, sans garantir une grande quantité d’eau d’érable dans les cuves, assurent au moins que le travail sur le terrain sera plus facile.

Les attentes sont élevées chez les producteurs. L’an dernier, la saison a été bonne, menant même à un record avec une production de 811 000 gallons de sirop (10,3 millions de livres).

Une autre bonne production serait bienvenue du côté des finances des producteurs. L’industrie n’échappe pas à la hausse des frais de toutes sortes. Équipements, carburant, main-d’œuvre…

«Le prix dépend beaucoup de la performance des producteurs du Québec qui sont les gros joueurs sur le marché. Il y a toujours une petite inquiétude de ce côté-là», indique-t-il.

Nouveaux hectares

Bien qu’il soit nouveau à la présidence de l’Association acéricole du N.-B, Frédérick Dion est bien au fait des combats de l’industrie, incluant l’épineux dossier de l’accroissement du nombre d’hectares alloués aux acériculteurs par la province sur les terres de la Couronne.

Ceux-ci demandent 12 000 hectares d’allocations supplémentaires (l’équivalent d’environ 2,5 millions d’entailles), de sorte à permettre aux producteurs d’aller de l’avant avec les projets d’expansion. Lui-même aimerait s’en prévaloir, ayant identifié un lot possédant un potentiel qui lui permettrait d’augmenter son nombre d’entailles à 25 000, voire 30 000.

La demande est croissante sur les marchés, l’industrie est en expansion, mais les pourparlers progressent à pas de tortue.

«Au Québec, ils ont débloqué il y a deux ans sept millions d’entailles, et cette province produit à elle seule près des trois quarts du sirop d’érable sur la planète. On augmente aussi la production dans les autres juridictions. Donc nous ici, il faut que l’on réagisse si on ne veut pas se faire déclasser et perdre notre titre de troisième plus grand producteur mondial», exprime M. Dion, notant que les discussions se poursuivent avec la province à ce sujet.