Redécoupage électoral: Roger Ouellette défend le travail de la commission

L’un des membres de la commission chargée de la refonte des circonscriptions, le politologue Roger Ouellette, a tenu à répondre aux critiques du chef du Parti vert David Coon, qui a jeté le doute sur l’indépendance de la commission.

Le chef des verts a affirmé, lundi, que d’anciens politiciens ne devraient pas faire partie de la commission chargée de redessiner la carte électorale, et que les partis politiques ne devraient pas être chargés de nommer les membres de la commission.

Cela crée une perception de biais partisan de la part de la commission, selon lui.

Pour le politologue Roger Ouellette, il s’agit de commentaires «gratuits». Il affirme que David Coon a le droit de critiquer les décisions de la commission.

«Mais de là à dire que c’est politisé […] il entache le travail de la commission», estime le politologue.

Il défend le travail des deux coprésidents de la commission, l’ancien premier ministre libéral Camille Thériault et l’ancien député fédéral Roger Clinch, en affirmant que leurs mandats comme politiciens ne les empêchent pas d’être indépendants.

«Les coprésidents ont un passé de politique active. Mais à la fin de la journée, si quelqu’un a fait de la politique active dans le passé, est-ce que ça les disqualifie à tout jamais de toutes fonctions? Moi, je crois que la réponse est non.»

Il souligne que la loi qui régit le mandat de la commission prévoit que certaines figures politiques ne peuvent pas y siéger, comme les candidats à une élection, les députés actuels, et ceux qui ont été députés dans les deux dernières législatures.

Camille Thériault a quitté la vie politique en 1999, et Roger Clinch était député fédéral de 1984 à 1988.

«Je n’ai jamais senti un seul instant qu’il y avait de la partisanerie politique autour de la table. […] Si on avait vu du gerrymandering ou si on avait vu que les deux coprésidents faisaient des magouilles politiques, je n’aurais pas laissé passer ça, et les autres non plus. Ce sont des trucs non fondés», dit le politologue.

Roger Ouellette affirme que la décision de diviser la circonscription de Fredericton-Sud en deux s’appuie sur la demande de la Ville, comme les coprésidents l’ont affirmé lundi.

David Coon, député de Fredericton-Sud a critiqué cette décision parce qu’il affirme que la commission a divisé une communauté d’intérêts dans le centre-ville.

«Et il y a beaucoup de morceaux de Fredericton qui existent maintenant dans les autres circonscriptions sur l’extérieur de la ville. des petits morceaux de Marysville, des petits morceaux de Barkers point. Ça ne fait pas de sens, c’est bizarre», ajoute David Coon.

«David Coon est en conflit d’intérêt parce qu’il veut défendre ses intérêts partisans, c’est lui qui veut faire du gerrymandering», estime pour sa part Roger Ouellette.

David Coon a maintenu le cap lorsque l’Acadie Nouvelle l’a contacté mercredi.

«Je suis sûr que les commissaires ont fait de leur mieux. Mais quand il y a un libéral notoire, un conservateur notoire dans la commission, sans la représentation des verts, il y aura à tout le moins une perception de parti pris.»

Il affirme que le Parti vert a été «écarté» de la nomination des commissaires parce qu’il a refusé que le bureau du premier ministre examine ses candidats avant qu’ils ne soient déposés au comité chargé de former la commission.

David Coon répète qu’il «ne sait pas» s’il croit que le travail de la commission a été influencé politiquement.