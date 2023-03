Restigouche-Chaleur: Richard Boudreau sera la candidate des Verts

La nomination de Rachel Boudreau à titre de candidate du Parti vert du Nouveau-Brunswick lors de la prochaine élection complémentaire qui se tiendra dans la circonscription Restigouche-Chaleur a été officialisée mardi soir, à Petit-Rocher.

Le chef de la formation politique, David Coon, ainsi que les députés Megan Mitton et Kevin Arseneau ont assisté à l’assemblée d’investiture de l’ancienne mairesse de Petit-Rocher qui s’est déroulée à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard.

«Elle nous arrive avec plus d’une décennie d’expérience municipale, une connaissance approfondie du système médical et un leadership bien prouvé. Son engagement dans sa communauté à travers multiples comités lui a valu la réputation de quelqu’un qui voit grand et qui n’a pas peur de retrousser ses manches pour faire bouger les choses», a déclaré le chef du Parti vert au sujet de sa candidate.

Rachel Boudreau a œuvré en tant que conseillère municipale de Petit-Rocher durant trois mandats entre 2004 et 2016 en plus d’assurer la mairie du village en 2021 et 2022.

La candidate a indiqué vouloir mettre de l’avant des mesures touchant le récréotourisme, le transport en commun et le logement abordable.