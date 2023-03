Un nouveau festival avec plusieurs têtes d’affiche à Edmundston

Les amateurs d’artistes francophones seront heureux d’apprendre qu’un tout nouveau festival verra le jour à Edmundston en novembre.

Surnommé le CFAI Franco Festival, l’événement rassemblera une brochette d’artistes de divers horizons afin d’attirer les amateurs de musique de tous les âges.

Trois endroits seront mis à profit lors du festival qui se déroulera du 3 au 5 novembre, soit la salle de spectacle du Casino Grey Rock, la Salle Léo-Poulin et le Centre Jean-Daigle.

Les gens auront, entre autres, la chance de voir des personnalités de renom telles que Diane Tell, Messmer, Corneille, Kain, La Chicane, Paul Daraîche et France D’Amour, ainsi que des artistes comme Jay Scott et Lendemain de veille qui se font connaître de plus en plus. D’autres artistes peut-être un peu moins connus dans la région – tels que Léa Jarry, Hauterive, Zoo Baby, Andy St-Louis, Zigaz et Wild Rush – seront également de la partie.

L’Acadie aura aussi une place de choix alors qu’Émilie Landry, P’tit Belliveau et Zachary Richard offriront des prestations.

L’instigateur du CFAI Franco Festival et directeur général de station de radio locale CFAI, Léonard Odier, a persuadé tous ces gens de se rendre à Edmundston en novembre.

«J’ai 35 ans de métier dans le monde de la radio et j’ai fait beaucoup de festivals comme les Francofolies de La Rochelle. J’avais vraiment envie de monter un festival depuis longtemps. Le fait d’avoir cette envie-là (a fait en sorte) que j’ai passé cette envie à d’autres. Il fallait faire quelque chose à Edmundston.»

Dès le départ, il n’était pas question, selon M. Odier, d’organiser un festival de petite envergure avec deux ou trois artistes. L’idée d’utiliser trois scènes différentes sur trois jours avec une grande palette d’artistes était donc présente depuis le début.

«J’ai été étonné de l’ampleur que ç’a prise. On m’a téléphoné et certains m’ont dit qu’ils voulaient faire partie de la “gang” (…) Je suis très content d’avoir réussi cette programmation pour une première.»

La marque de commerce du festival, comme son nom l’indique, c’est qu’il sera presque exclusivement francophone. Bien qu’il reconnaisse que certaines artistes auront un répertoire avec quelques pièces anglophones – ou qui comprendront du franglais par exemple – l’événement s’est donné comme mandat d’avoir des prestations majoritairement en français.

«On est au Nouveau-Brunswick, on est à Edmundston, on est en milieu minoritaire. À la radio communautaire que je dirige, c’est important d’avoir le français. On met le français en valeur (…) On voulait l’instaurer dans l’ADN du festival pour que ce soit exclusivement, quasiment français.»

Côté logistique, les spectacles ont été divisés afin de rejoindre les divers groupes d’âge. De cette façon, des prestations du même type ne sont pas en compétition entre elles, estime M. Odier.

De plus, l’objectif, en plus d’attirer les gens de la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Brunswick, est aussi d’élargir les horizons vers le Québec également.

«Il est clair que l’on va chercher tous ceux qui sont francophones, mais, en même temps, un festival marche avec des têtes d’affiche et des artistes émergents. Si je ne mets pas de ce que l’on appelle des locomotives (artistes comme Corneille, Paul Daraîche, etc.), ce n’est pas forcément bon», a ajouté Léonard Odier.

«En mettant des noms que tout le monde connaît, ça rassure et ça amène une autre population et on peut découvrir (d’autres artistes).»

Même s’il n’y pas moyen de comparer, les organisateurs du CFAI Franco Festival souhaitent évidemment gagner leur pari, soit en ayant des salles remplies à au moins 50% de leurs capacités respectives.

«On pense que ça devrait marcher, car on propose quelque chose au début novembre. C’est le moment où il n’y a pas grand-chose qui est offert aux alentours au niveau musical.»

L’objectif est d’en faire un événement annuel.

Avant même le dévoilement de la programmation officielle, les organisateurs avaient déjà entrepris leurs efforts de promotion il y a quelques semaines en faisant savoir à la population qu’un nouveau festival pourrait voir le jour.

Selon Léonard Odier, ces quelques messages répartis ici et là ont piqué la curiosité des gens.

«J’avais mis des “posts” sur Facebook pour leur demander quels artistes ils aimeraient voir au Centre Jean-Daigle, etc. Il y a plusieurs noms qui sont ressortis qui sont dans la programmation. On sent l’engouement.»

Des efforts de promotions seront également déployés afin d’attirer le plus de gens possible à l’événement. En plus de la publicité sur les réseaux sociaux, le festival aura le soutien des radios communautaires du Nouveau-Brunswick qui diffuseront le contenu promotionnel.

«Pour un premier festival, il faut s’y prendre tôt. On communiquera sans arrêt tout au long de ces mois avec les artistes qui vont se joindre à la programmation, notre billetterie, etc. Il y a toute une logistique. Je dirais que le travail démarre.»