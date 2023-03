Beausoleil: oui au développement immobilier, mais dans un esprit campagnard

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Bien qu’elle anticipe une forte croissance résidentielle sur son territoire et une augmentation de la population dans les années à venir, la Communauté rurale de Beausoleil entend préserver le charme rural de la région.

Une étude récente préparée par l’économiste Richard Saillant, à la demande de la Commission de services régionaux de Kent, démontre l’évolution démographique de cette région de 2016 à 2021.

Selon les chiffres présentés, la population de Kent a augmenté de 4,9% au cours de ces années alors que la moyenne pour le Nouveau-Brunswick était de 3,8%. La Communauté rurale de Beausoleil a affiché une hausse de 8%, soit la plus importante sur le territoire de Kent.

L’étude démontre aussi que 553 logements additionnels, par année, seront nécessaires pour répondre à la demande projetée d’ici 2026 dans le comté.

Le scénario de croissance prévoit 147 logements supplémentaires, par année, pour la Communauté rurale de Beausoleil. Ce nombre représente 26,5% de tout le développement immobilier résidentiel prévu pour l’ensemble de la région.

Le maire de Beausoleil, Jean Hébert, explique l’augmentation démographique par le fait que sa communauté est bien située sur le plan géographique.

«On est les voisins de trois villes avec qui on fait affaires, tu as Shediac, Moncton et Dieppe», déclare-t-il, avant d’énumérer ses autres voisins des environs.

«Les gens qui viennent par ici veulent vivre en campagne, dans un endroit rural, exprime Jean Hébert. La mer, ç’a l’air que ça attire beaucoup de gens aussi, et nous sommes entourés par la mer», lance-t-il, avant d’énumérer les attraits de chaque quartier de Beausoleil, soit Cocagne, Grande-Digue, Notre-Dame, Shediac-Bridge et Shediac-River.

La communauté est composée de plusieurs chalets le long de la côte.

«C’est sûr qu’il y a une partie de la population qui travaille dans les alentours, mais beaucoup de monde travaille en ville», exprime Jean Hébert.

Il croit que le prolongement de l’autoroute 11 à quatre voies a changé bien des choses.

«La quatre voies se rend jusqu’à Cocagne et en peu de temps, tu es rendu à Shediac, Moncton et Dieppe», expose-t-il.

Logements

Lorsqu’on parle au maire des chiffres en rapport aux logements additionnels, dont 147 par année d’ici 2026 pour Beausoleil, il avoue que «c’est beaucoup».

Il signale l’esprit campagnard de la communauté.

«Par exemple, on n’a pas de parc industriel dans Beausoleil, annonce-t-il. C’est surtout une région résidentielle. On n’a pas de grosses industries qui embauchent énormément de gens.»

«On appelle ça un endroit dortoir, décrit-il. Comment on va faire pour accommoder ça, et bien souhaitons que les contracteurs voudront s’impliquer. Mais le problème qu’on a, c’est qu’on n’a pas de système d’eau et d’égout. Des fois, ça les intéresse moins pour les blocs appartements, par exemple», rapporte le maire.

Le sujet concernant le service d’eau et d’égout sera certainement discuté lors de l’élaboration d’un plan stratégique pour la municipalité.

«Pour l’instant, on n’est pas là», précise Jean Hébert.

«On progresse avec du résidentiel, et on en a de plus en plus, informe-t-il. Il y a beaucoup de rues privées qui se développent, car on a le terrain.»

La demande en valeur de permis de construction est en hausse constante. En 2022, la Communauté rurale de Cocagne avait établi une année record et 2023 s’annonce prometteuse pour Beausoleil.

Selon le maire, c’est plutôt tranquille d’habitude en début d’année du côté des permis de construction, car ce sont des mois de préparation. Ce n’est toutefois pas le cas cette année. Il s’est dit surpris par les chiffres. Pour janvier 2023, la Communauté rurale de Beausoleil enregistre 108 000$ en valeur de permis, tandis qu’en février, elle inscrit 466 000$.

«C’est surprenant, en deux mois on est rendu à 574 000$», constate-t-il.

«C’est sûr qu’on veut progresser, mais d’une matière que ce soit plaisant de vivre dans une communauté rurale», avise-t-il.