Bois-Joli assurera l’avenir du jardin communautaire de Balmoral

La municipalité de Bois-Joli a annoncé, mardi lors de sa réunion publique, qu’elle prendra désormais sous sa responsabilité le Jardin culturel Le Rendez-vous.

Situé dans le secteur Balmoral, à deux pas de l’école primaire La Mosaïque du Nord, ce jardin d’une superficie d’environ 15 000 pieds carrés a vu le jour en 2017. Depuis, il était tenu à bout de bras par une équipe de bénévoles.

Des élèves et des membres d’organismes communautaires s’occupaient autant de semer et d’entretenir le jardin que d’effectuer la collecte et la distribution de la récolte.

Confronté à un essoufflement de ses bénévoles, l’organisme s’est toutefois tourné tout récemment vers la municipalité de Bois-Joli afin qu’elle le prenne en charge et en assure la pérennité. Après réflexions, le conseil municipal a décidé d’accéder à cette demande et accepté le don de l’infrastructure.

«Le jardin était rendu à la croisée des chemins. On ne pouvait pas rester les bras croisés et risquer de le perdre, surtout après tout le travail qui y a été investi. C’est un beau projet et on va s’assurer qu’il ait une belle continuité», explique le maire de l’endroit, Mario Pelletier.

En pratique, cette prise en charge signifie que les employés municipaux pourront ainsi être mis à contribution, question de donner un coup de pouce aux bénévoles restants.

«Ce jardin est un petit bijou pour notre communauté. Son impact est très positif auprès des jeunes. Ça les initie à l’agriculture, leur montre tout le travail qu’il y a derrière une récolte. Je crois que c’est un savoir et des valeurs qui ont de l’importance», indique M. Pelletier.

Selon lui, des consultations publiques seront bientôt lancées dans la communauté et le sujet du jardin culturel sera abordé.

«On va certainement vouloir sonder notre population afin de voir comment on pourrait apporter ce projet à un autre niveau, le faire grandir davantage, car il a du potentiel», soulève le maire.

Les légumes produits par le jardin sont soit donnés à des organisations (banque alimentaire, école) ou vendus dans les épiceries de la région. Les fonds recueillis servent notamment à financer des activités scolaires.