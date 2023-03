L’aéroport de Bathurst est menacé de fermeture

La situation qui prévaut à l’heure actuelle à l’aéroport régional de Bathurst suscite un lot de réactions un peu partout dans la région Chaleur où de nombreux intervenants disent s’inquiéter pour l’avenir des activités aéroportuaires de l’endroit.

Ces réactions interviennent au lendemain du dévoilement de la situation financière peu enviable de l’aéroport par son conseil de direction.

S’adressant aux membres de la direction et du conseil d’administration de la Commission de services régionaux Chaleur (CSR), le PDG de l’aéroport régional de Bathurst, Jamie DeGrace, a indiqué mercredi soir qu’un déficit de près d’un million de dollars était à prévoir au cours de l’année 2023-2024.

«C’est sans précédent dans l’histoire de l’aéroport», a souligné le dirigeant de la société aéroportuaire.

M. DeGrace a précisé qu’une somme de 200 000$ était nécessaire dans l’immédiat afin que les opérations puissent se poursuivre au-delà du printemps.

«Ce montant d’argent est conditionnel à une aide garantie du fédéral ou de la province du Nouveau-Brunswick.»

Selon lui, le manque de pilotes et l’absence de liaisons quotidiennes entre Bathurst et Montréal expliquent en bonne partie la situation délicate dans laquelle se retrouve aujourd’hui l’aéroport de Bathurst.

Des données révélées par M. DeGrace aux représentants de la CSR Chaleur sont révélatrices de l’ampleur du problème.

Alors que le nombre de voyageurs de passage à l’aéroport de la région Chaleur se situait à 51 673 en 2014-2015, ce nombre a brusquement chuté pour s’établir à 15 000 en 2022-2023.

Bon nombre de ces voyageurs ont décidé de transiter par l’aéroport de Moncton plutôt que de fréquenter celui de Bathurst pour leurs besoins de voyage par avion.

Quant aux ventes de carburant destiné aux avions, elles devraient chuter de 1,2 M$ en 2019 à 380 000$ en 2023-2024.

«Ça va prendre encore du temps avant de retrouver un rythme normal. Ce que l’on vit actuellement est le résultat de la pandémie qui a poussé des pilotes à la retraite», a affirmé le dirigeant de l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick.

Le portrait actuel fait état de dépenses mensuelles qui se chiffrent à 181 000$ et de revenus de 75 000$, soit un manque à gagner de 106 000$ chaque mois.

«On opère à déficit. En fait il y a trois jours d’activités par semaine à l’aéroport où il n’y a pas de revenu», a souligné Jamie DeGrace.

Ce dernier en a surpris plusieurs en affirmant que les vols médicaux à partir de Bathurst – qui sont de l’ordre d’environ 300 par année – rapportent à l’aéroport un mince 70$ par opération, somme qui est insuffisante pour couvrir les frais d’entretien, par exemple lors de tempête de neige.

Une infrastructure cruciale pour les soins de santé

La direction du Réseau de santé Vitalité se dit préoccupée par les difficultés rencontrées par les dirigeants de l’aéroport régional de Bathurst.

«Nous redoutons l’impact qu’aurait la perte de cette infrastructure essentielle sur l’accès aux services de santé dans la région. Le transport aéromédical est précieux pour les patients qui ont besoin de soins d’urgence et qui ne peuvent pas être traités dans leur communauté», a déclaré France Desrosiers, la PDG de Vitalité.

Elle précise que l’aéroport facilite également la venue de médecins spécialistes, de médecins suppléants, de formateurs et de techniciens dans ses établissements.

«Sans aucun doute, la présence de l’aéroport de Bathurst contribue à notre croissance économique et à notre prospérité. C’est une porte d’entrée mondiale pour le nord du Nouveau-Brunswick, il nous offre une connectivité mondiale ainsi qu’un avantage concurrentiel unique par rapport à d’autres régions», a déclaré Shirley de Silva, la directrice du développement économique et du tourisme à la CSR Chaleur.

La Chambre de commerce Chaleur dit aussi avoir pris conscience de l’urgence et l’importance de garder l’aéroport régional ouvert puisqu’une grande partie de ses membres et de la communauté d’affaires de la région et des régions environnantes utilisent régulièrement ses services.

Ottawa et Fredericton pourraient intervenir

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst Serge Cormier a indiqué avoir eu une rencontre avec la direction de l’aéroport de Bathurst et le ministre fédéral du Transport il y a deux semaines à Bathurst.

Il ne ferme pas du tout la porte à une aide financière du fédéral, rappelant que son gouvernement avait octroyé à l’été 2021 une somme de 1,5 million $ afin de permettre à l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick de traverser la crise de la COVID-19.

«J’espère que la province du Nouveau-Brunswick va participer rapidement à ce défi financier. Je vais quand même m’occuper personnellement de trouver des solutions aux problèmes, même si le fédéral a déjà fait sa part», a indiqué le député fédéral, tout en enjoignant la population de la région Chaleur à fréquenter en plus grand nombre l’aéroport de Bathurst.

Le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr, a dit avoir soulevé la question avec le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, et lui a aussi exprimé le besoin d’un plus grand soutien pour les services aériens régionaux, en particulier dans la région de Bathurst.

Le député provincial de Bathurst-Ouest-Beresford s’est dit nullement surpris de cet élan de solidarité qui semble vouloir se dessiner autour de l’aéroport régional qui a reçu ses premiers vols commerciaux en 1969.

«Cet élan de sympathie témoigne bien de l’importance de l’aéroport de Bathurst pour les institutions et les gens de la région Chaleur», a souligné René Legacy.

«La province qui dort sur un surplus budgétaire record doit s’impliquer pour assurer ce service essentiel et même le ministère de la Santé qui devrait payer sa juste part pour le transport médical jusqu’à tant que l’industrie aérienne se stabilise», a affirmé le député libéral.

La mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, a qualifié le portrait entourant l’aéroport de Bathurst de désolant.

«La province est obligée de s’impliquer et de donner un coup de main à l’aéroport avec tous les surplus budgétaires. C’est certain que l’aéroport ne peut pas fermer, mais il faut trouver des solutions», a martelé Mme Chamberlain.