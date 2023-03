L’histoire de Saint-Paul-de-Kent racontée dans une série de livres

Saint-Paul-de-Kent est considérée comme une petite communauté rurale, mais Louis Henri en a long à raconter à son sujet.

Le passionné d’histoire travaille depuis quelques années à la préparation de sept volumes portant sur la communauté de Saint-Paul-de-Kent. Il souhaite ainsi rendre hommage aux familles qui ont vécu sur cette terre acadienne de 1865 à 1965.

Dans un véritable travail de moine, il se rend quatre jours par semaine au Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton pour exécuter de la recherche et préciser l’information. Le projet est réalisé en collaboration avec l’Université de Moncton.

Louis Henri est responsable d’une équipe de dix personnes travaillant sur ce plan, soit cinq chercheurs, un technicien informatique, un journaliste éditeur, une secrétaire et deux folkloristes.

«C’est une série de livres, parce que le projet couvre 11 villages», ajoute le responsable. Lorsqu’on a commencé, on ne pensait pas que ça allait devenir gros comme ceci.»

Il y a aussi une équipe externe de personnes aînées, informateurs et autres reliés au projet défini comme étant communautaire.

En fait, c’est un travail de bénévoles. Ce sont tous des gens à la retraite. «On prend le temps de faire ce projet pour nos ancêtres», dit le responsable du groupe.

Au préalable, le féru d’histoire avait produit un livre intitulé «De Che nous à la butte». Ce recueil raconte des histoires portant sur les sports de Saint-Paul, de 1896 à 2025.

«Lorsque j’ai commencé ce projet, j’allais consulter des personnes aînées. Après quelques minutes, je me suis aperçu qu’elles voulaient parler de leur village. J’ai pensé que ça pourrait servir pour ce projet-ci», explique Louis Henri.

Dans son lieu de travail qu’il appelle «monastère» au Centre d’études acadiennes, l’ancien séminariste montre une carte de Saint-Paul avec les limites des lots privés. Celle-ci provient du presbytère qui a été démoli. «J’ai quatre cartes comme celle-ci.»

Au départ, le chercheur connaissait 35 familles dans son patelin. À force de chercher, il a réussi à identifier environ 125 familles uniquement pour son village natal, Sweeneyville. Pour cette localité seulement, ses recherches représentent une brique de feuilles, format lettres, de quelques pouces d’épaisseur.

Le projet se penche sur les familles qui ont demeuré à Saint-Paul-de-Kent de 1865 à 1965, soit les 100 premières années d’histoire des villages suivants: Village-des-Cormier, Sweeneyville, Légerville, Canaan, Bas Saint-Paul, Haut Saint-Paul, Hébert Siding, Village-des-Belliveau, Bonsecours, Village-des-Léger et McLean Settlement.

«On va s’attarder à plus de 1000 familles. Si tous ces gens étaient demeurés là, ce serait aujourd’hui la ville de Saint-Paul», affirme-t-il.

La série de livres comprendra la généalogie des familles de 1865 à 1921. «On étudie aussi les recensements de 1851 à 1921, parce qu’on voulait savoir d’où venaient les gens», raconte le grand responsable.

En fait, les gens provenaient de la région Cap-Pelé et Barachois, d’autres de Memramcook, beaucoup de Sainte-Marie-de-Kent, Bouctouche, et même de l’Île-du-Prince-Édouard. «Ils avaient besoin d’avoir de nouvelles terres, et on cherchait une meilleure qualité de vie. Je ne sais pas s’ils l’ont eu, mais en tout cas ils sont venus», note l’ex-enseignant.

Les chercheurs s’attardent aussi aux familles dites «récentes», soit de 1922 à 1965.

Les livres à venir contiendront aussi des détails sur le nombre d’animaux de ferme détenus par certaines des familles ainsi que le nombre d’acres de terre défrichés.

Des moteurs de recherche, comme Ancestry, ont permis de retracer les familles qui ont quitté Saint-Paul. «Les gens sont venus, mais la plupart sont repartis», explique le responsable. Beaucoup sont allés au Massachusetts ainsi qu’au Connecticut. D’autres ont opté pour le Québec ou l’Ontario.

Les livres seront illustrés de photos, mais sans qu’elles ne prennent trop de place. «On ne veut pas faire des albums de photos», lance Louis Henri.

Les titres de la série et des bouquins n’ont pas encore été déterminés. Si tout va bien, le lancement des deux premiers livres est prévu à l’été 2023. D’autres pourraient suivre dans les années à venir.

Un défi

Louis Henri souhaite faire la lumière, en particulier, sur une famille de Saint-Paul-de-Kent dont six enfants seraient décédés à la naissance. «Ce qui peut être choquant, c’est qu’ils sont nés, mais leurs sépultures ne sont pas enregistrées», raconte celui qui se dit exigeant à ce sujet auprès des chercheurs de l’équipe.

«On va retrouver ces personnes-là. Elles auront leur place dans le projet aussi, avance-t-il. Ils sont baptisés et font partie de la paroisse de Saint-Paul. Ils méritent d’être mentionnés dans notre projet.».