Redécoupage électoral: Champdoré ne baisse pas les bras

La municipalité de Champdoré est déçue du rapport final de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales présenté lundi.

Les membres du conseil municipal de Champdoré se sont réunis jeudi soir pour discuter de la suite des choses. Ils poursuivent leur opposition concernant leur représentation électorale provinciale.

«On a pris un rôle de leader dans le dossier, informe le maire adjoint de Champdoré, Marc Babineau. On a continué avec un mandat très clair qui nous a été donné par la population à la suite de nos consultations. Les propositions qu’on a faites étaient d’informer la commission électorale sur notre position et pourquoi on prenait cette position.»

Lors du dépôt du rapport préliminaire de la Commission sur la délimitation en décembre, celle-ci avait regroupé l’ensemble de la nouvelle municipalité de Champdoré dans une circonscription désignée sous le nom de Champdoré-Moncton-Irishtown-Lakeville.

Le conseil municipal de Champdoré a manifesté ses préoccupations concernant cette proposition lors d’une deuxième ronde de consultations en janvier.

Dans son mémoire, le maire adjoint de Champdoré a fait remarquer que sa municipalité avait peu d’intérêts communs avec les zones urbaines à l’extrémité sud de la circonscription électorale. Il a également indiqué que Champdoré est une région principalement francophone et que la région de Moncton comprise dans la circonscription a un pourcentage plus élevé de population anglophone.

Champdoré représentait environ 25% de la population totale de cette circonscription.

En déplaçant certains électeurs dans une circonscription voisine, la Commission des délimitations a fait passer le pourcentage de la population de Champdoré de 25% à 40% dans la circonscription électorale maintenant désignée sous le nom de Champdoré-Irishtown dans son rapport final présenté lundi.

De plus, les modifications apportées à la carte électorale font en sorte que le profil linguistique de la circonscription a légèrement changé. «Environ 2% de plus de la population électorale s’identifiant comme francophone (56% contre 54%) comparativement à la proposition initiale», indique le rapport final.

À la suite de la réunion de jeudi soir, la première proposition des élus de Champdoré a été de demander l’aide de la Commission des services régionaux de Kent (CSR-Kent) pour dessiner trois cartes de circonscriptions qui seraient acceptables.

Ensuite, il a été proposé d’avoir des discussions avec les représentants des circonscriptions voisines.

«On ne peut pas simplement envoyer une opposition à la commission électorale et ne pas en discuter avec nos voisins», mentionne Marc Babineau.

Champdoré dans deux circonscriptions?

«Je te dirais que la communauté de Champdoré est beaucoup plus prête à diviser notre délimitation municipale afin d’être inclus avec nos collègues du comté de Kent que de demeurer intact dans notre circonscription», révèle le maire adjoint de Champdoré.

«En d’autres mots, divise Champdoré en deux, puis les gens seront beaucoup plus favorables à ça que de nous mettre avec Moncton, avoue-t-il. C’est à ce point-là qu’on rejette l’idée d’une communauté d’intérêt avec le coin de Moncton.»

C’est une course contre la montre pour les représentants du comté de Kent, puisqu’ils ne leur reste que huit jours (en date du samedi 18 mars) pour partager officiellement leur opposition.

«Les discussions sont entamées et on a déjà l’appui des députés dont on a besoin, exprime Marc Babineau. On va avoir des discussions aussi avec nos voisins de Moncton.»

Le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, a confirmé vendredi sa volonté de signer la demande des représentants de Champdoré, le cas échéant.

«La rédaction du rapport ne sera pas un problème, promet Marc Babineau. Les cartes sont dessinées. Je suis en train de rédiger, de façon aussi élaborée que je peux, une position basée sur la communauté d’intérêt qui va s’appuyer à notre appartenance et notre affinité avec la CSR de Kent, sur nos activités religieuses, nos loisirs, sur le côté économique et où on va magasiner, l’aspect familial, etc.»

Le tout doit être soumis avant le 26 mars, selon l’article 19 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation. La Loi permet à la commission de recevoir les oppositions écrites aux recommandations contenues dans son rapport final dans les 14 jours suivant le dépôt de celui-ci.

Les lettres d’opposition doivent être présentées par écrit et signées par au moins deux députés de l’Assemblée législative. La commission doit étudier ces demandes dans les 30 jours de leur réception et finaliser son rapport avec ou sans modification.

Champdoré

Liste des localités qui font partie de la nouvelle municipalité fusionnée de Champdoré