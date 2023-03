Salon de l’habitation de Moncton: «Les gens sont de retour cette année»

Le printemps semble vouloir se faire tirer l’oreille, mais il régnait une ambiance estivale, en fin de semaine, lors du 32e Salon de l’habitation du Grand Moncton.

L’événement qui a eu lieu au Colisée a attiré plus de 6500 visiteurs. On pouvait y trouver des mini maisons, des tondeuses, des tracteurs, des souffleuses, des spas, des foyers, des portes et fenêtres, des comptoirs de cuisine, des armoires, des accessoires pour l’extérieur, des thermopompes, en plus des compagnies d’assurances, des institutions bancaires, de télécommunications ainsi que des compagnies de rénovations et des entrepreneurs. Au total, le salon regroupait 130 exposants.

«Au niveau de la rénovation ou de la nouvelle construction, il y a un peu de tout. L’autre bonne nouvelle, c’est que les gens sont de retour cette année. Les exposants me disent qu’il y a un afflux constant de visiteurs», raconte Denise Charron, gérante de l’exposition.

Selon elle, beaucoup de consommateurs sont à la recherche d’accessoires pour aménager leur extérieur.

«Pendant la pandémie, les gens ont fait des petits projets autour de leur maison, qu’on parle de cuisine, de salon ou d’aménagement extérieur. Comme les gens étaient beaucoup à l’intérieur, ils ressentent le besoin de se créer un environnement extérieur intéressant.»

Elle confirme que la hausse des prix et l’inflation ont un impact sur l’industrie, mais pas au point de mettre en péril un événement de cette ampleur. «Au niveau de l’ameublement ou des accessoires, il y a eu une augmentation, mais je ne crois pas que ce fut excessif», précise Denise Charron.

«La demande est là. Les gens sont très positifs à l’approche de la belle saison. Il fait beau, le printemps s’en vient et les gens pensent déjà à leur prochain projet.»

C’est le cas de Roland LeBlanc, de Dieppe. «J’ai un perron derrière ma maison que j’aimerais finir pour qu’on puisse s’en servir durant toute l’année. Je cherche une façon d’isoler le plancher et le toit. Pour le moment, on s’en sert seulement durant l’été», explique-t-il.

«On vient pas mal chaque année. On aime faire le tour. Ça peut nous donner des idées.»

Kathy Lizotte, de Lakeville, est venue faire un tour au salon avec sa petite famille. «On est venu trouver des idées de décoration intérieure pour s’inspirer», explique-t-elle.

«On pense rénover la maison pour lui donner un nouveau look», ajoute-t-elle.

Roland et Johanne LeBlanc, de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Samuel LeBlanc, directeur des ventes chez Kent Homes. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les kiosques d’accessoires de jardin étaient très populaires auprès des visiteurs. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Les mini maisons en demande

Les quelques mini maisons en montre étaient une attraction populaire en fin de semaine.

«On est très surpris du volume de gens qui viennent nous voir. Ça fait trois ans qu’il n’y a pas eu de salon et ça entre à pleines portes», mentionne Samuel Gallant, gérant des ventes chez Kent Homes.

«Les gens sont très réceptifs des nouveaux prix de l’industrie. Les prix ont augmenté, mais les gens sont surpris de voir que ce n’est pas autant qu’ils le pensaient.»

Selon lui, le prix d’une telle résidence a augmenté de 50 000$ ou 60 000$ depuis trois ans, pour se situer à environ 232 500$.

La hausse du prix des matériaux comme le bois, les poignées de porte, l’isolation et les fils électriques, notamment, expliquent ce bond spectaculaire.

Samuel Gallant estime que ce genre d’habitation devient quand même une bonne solution pour beaucoup de gens, puisque le prix des maisons a littéralement explosé au cours des dernières années.

«Les gens vont souvent voir les prix ailleurs et ils reviennent nous voir. C’est pour ça que nous sommes très occupés», souligne-t-il.