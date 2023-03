Une chicane entre voisins tourne au vinaigre à St-Maure

Une chicane entre voisins a dégénéré, le jeudi 16 mars, dans le secteur St-Maure de la municipalité de Bois-Joli, au point où une femme a été atteinte d’un projectile d’arme à feu.

Les policiers expliquent être d’abord intervenus à la suite d’un appel d’urgence à propos d’une altercation entre deux voisins qui s’est envenimée.

«On a reçu un appel vers 14h comme quoi une personne disait avoir été la cible de menace d’un individu. À notre arrivée, on a appris qu’une altercation s’était produite et qu’une arme à feu avait été déchargée sur une automobile. Comme résultat de cette altercation, une femme âgée de 64 ans, de Balmoral, a été blessée et transportée à l’hôpital», explique le sergent François Côté de la GRC de Campbellton.

Celui-ci note que la blessure infligée à cette dernière n’était toutefois pas de nature à mettre sa vie en danger.

Philippe Guindon, âgé de 58 ans, a été arrêté en lien avec cet incident. Il a comparu lundi au Palais de justice de Campbellton.

Il est accusé d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de causer des blessures ainsi que de voie de fait causant des lésions corporelles à l’aide de son arme à feu.

La Couronne ne s’est pas opposée à sa remise en liberté. Il devra toutefois respecter une liste de conditions, dont celles de ne pas entrer en contact avec ses victimes et de ne pas posséder d’armes à feu.

Lors de sa comparution, l’accusé n’a pas enregistré son plaidoyer. Il devrait le faire lors de son prochain passage en Cour prévu pour le 17 avril.

Un second suspect, un homme âgé de 65 ans lui aussi de St-Maure – et qui s’avère être le voisin et le conjoint de la femme blessée -, a aussi été arrêté. Celui-ci a comparu au Palais de justice de Campbellton vendredi dernier puis a été relâché. À ce moment-ci, aucune accusation formelle n’a encore été déposée à son endroit.

«Nous n’avons pas encore reçu de dénonciation, mais il est fort probable que des accusations soient portées ultérieurement. D’ici là, il a été remis en liberté sous des conditions similaires à celles de M. Guindon», confirme le sergent Côté.

Celui-ci comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 17 juillet prochain.