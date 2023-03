Baie-des-Hérons: des panneaux solaires pour alimenter son bassin d’épuration

La municipalité de Baie-des-Hérons a confirmé, lundi soir, son intention de procéder à l’achat de panneaux solaires visant à alimenter en électricité les installations de son bassin d’épuration situé dans le secteur Charlo.

L’installation utilise notamment de l’électricité pour faire fonctionner des pompes et des clarificateurs, des instruments qui fonctionnent en continu 24 heures sur 24.

En tout, six panneaux solaires seront ainsi achetés puis installés à cette station. Ce nombre, croit-on, devrait être suffisant pour refléter la consommation électrique de l’infrastructure ou, à tout le moins, de s’en rapprocher grandement.

«Une fois que les panneaux seront installés, les données qui en sortiront seront analysées sur une base régulière, de façon à savoir comment est le rendement, quelle quantité d’énergie ça produit en comparaison des besoins. Car l’idée serait d’exporter cette formule au bassin d’épuration du secteur Dalhousie ainsi qu’à l’usine de traitement des eaux (Eddy Guitard)», explique le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

En fin de compte, l’idée sera de rendre ces installations pratiquement autonomes en matière d’énergie.

«L’objectif premier, c’est d’économiser le plus d’électricité possible, ce qui devrait se traduire également par une économie monétaire puisque les tarifs d’électricité ne cessent de grimper. Cela dit, c’est aussi une façon de faire notre part pour la planète en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, donc en diminuant notre empreinte écologique. On veut être une municipalité verte autant que possible», indique M. Pelletier.

En tout, le projet et l’étude coûteront près de 50 000$. La moitié de ce montant sera néanmoins retourné à la municipalité dans le cadre d’un programme d’initiatives «vertes» d’Énergie NB.

La municipalité suivra également de près la performance de cette première installation, car le maire ne cache pas qu’il souhaiterait voir naître un parc solaire dans sa communauté.

«Ce projet-pilote va nous donner un aperçu de ce que l’on peut faire ainsi et nous guider dans nos futures décisions, voir quelles seraient nos meilleures options. Je crois toujours qu’un tel projet de parc solaire pourrait être bénéfique pour notre municipalité», indique le maire.

Baie-des-Hérons n’en est pas à son premier projet énergétique. Depuis août 2021, une mini-turbine de 99 kilowatts est installée dans une conduite d’eau inutilisée provenant du barrage de Charlo. Celle-ci produit de l’électricité. Celle-ci est ensuite vendue à Énergie NB.

La municipalité engrange ainsi entre 80 000$ et 100 000$ par année grâce à cette turbine.