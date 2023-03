Blaine Higgs, champion historique des coupes budgétaires

Blaine Higgs est le premier ministre qui a le plus diminué les dépenses par personne et par an du Nouveau-Brunswick depuis 1965. C’est un rapport de l’institut Fraser, un groupe de réflexion de droite, qui l’a montré juste avant la remise du budget du gouvernement provincial, mardi.

Le premier ministre Blaine Higgs a diminué en moyenne les dépenses par personne du Nouveau-Brunswick de 2,2% par an pendant ses trois premières années au pouvoir, sans compter le coût des intérêts de la dette du gouvernement provincial.

Le progressiste-conservateur a obtenu ce résultat alors qu’il était à la tête du gouvernement durant la pandémie de COVID-19, lors de laquelle des citoyens ont eu besoin d’aide financière.

«En 2020, les dépenses totales par personne s’élevaient à 12 538$ (en prenant en compte l’inflation). Si l’on retire les dépenses liées à COVID, ce chiffre tombe à 12 162$. En 2021, le chiffre total est de 11 835$, tandis que le chiffre ajusté est de 11 522$», indique l’institut Fraser.

Le groupe de recherche indépendant affirme que M. Higgs est le premier ministre qui a le plus diminué les dépenses par personne. Le progressiste-conservateur David Alward, les a fait baisser en moyenne de 0,5% par an et le libéral Frank MacKenna de 0,1%.

De façon générale, l’institut Fraser montre que les dépenses par personne du gouvernement provincial ont beaucoup augmenté (en tenant compte de l’inflation) de 1965 à 2021. Elles sont passées de 2346$ à 11 835$.

«Le premier ministre Louis Robichaud se distingue comme le premier ministre qui a le plus augmenté les dépenses depuis 1965», souligne le groupe de réflexion de droite.

L’Acadien, qui a implanté de profondes réformes sociales pour son programme Chances égales pour tous, a fait augmenter les dépenses par personne du gouvernement de 17% par an. C’est beaucoup, comparé aux deux autres premiers ministres qui ont provoqué les plus fortes hausses des dépenses provinciales par personne et par an: les libéraux Camille Thériault (+4,9%) et Shawn Graham (+4,5%).

Le ratio des dépenses du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur le produit intérieur brut de la province (la richesse produite sur le territoire) était toutefois presque le même en 1999 (22%) qu’en 2021 (25%).

«Le vieillissement de la population modifie les besoins de celle-ci en santé et en soins de longue durée, fait par ailleurs valoir le professeur d’économie de l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins. Or, le vieillissement démographique est plus rapide au Nouveau-Brunswick que dans d’autres provinces.»

L’âge médian (qui sépare la moitié de la population la plus jeune de l’autre moitié) y est passé de 24 ans en 1971 à 46 ans en 2022. Il est passé de 26 ans à 41 ans au pays pendant la même période, selon Statistique Canada.

La pression sociale

«Les attentes des citoyens par rapport à leur gouvernement ont changé depuis 1965», fait en outre remarquer M. Desjardins, qui cite par exemple l’apparition de l’enjeu écologique.

Par conséquent, les gouvernements canadiens se sont complexifiés, selon le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’U de M, Donald J. Savoie. Ils proposent plus de programmes et cherchent à contrôler plus d’aspects de la vie sociale et économique, par exemple. C’est aussi vrai pour ceux des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

Les dépenses par personne du gouvernement du Canada ont donc beaucoup augmenté de 1965 à 2021 (en tenant compte de l’inflation), passant d’un peu moins de 4000$ à un peu moins de 12 000$, selon l’institut Fraser. La tendance est similaire en Nouvelle-Écosse, où les dépenses par personne sont passées de 2114$ à 12 880$ pendant la même période.