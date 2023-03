Chasse à l’homme à Bois-Joli: le suspect fait face à des nouvelles accusations

L’individu au cœur du déclenchement de l’importante opération policière survenue le 15 mars à Bois-Joli et Baie-des-Hérons a comparu, lundi.

Incarcéré depuis mercredi dernier, Jessy Selesse de la région de Balmoral a, pour l’occasion, vu de nouvelles accusations être portées à son endroit.

L’individu de 25 ans fait face à trois chefs en lien avec le vol survenu aux alentours de 20h le 14 mars au Dépanneur Yatout du secteur Balmoral à Bois-Joli.

Selon les policiers, un homme s’est présenté au guichet et a exigé le contenu du tiroir-caisse. Celui-ci a quitté les lieux avec une somme d’argent et des cigarettes.

Ce vol a donné lieu, le lendemain, à une chasse à l’homme et un déploiement policier qui a semé l’émoi au sein de la population. Cette chasse à l’homme s’est soldée par l’arrestation du suspect en fin de soirée et sans incident.

Incarcéré à la prison de Dalhousie, Jessy Selesse a comparu lundi par vidéoconférence. On lui reproche d’avoir utilisé une arme ou une imitation d’arme dans le but de commettre une infraction, de vol à l’aide d’une arme ou d’une imitation d’arme, et de s’être masqué le visage dans le but de commettre un acte criminel.

Lors de sa comparution, l’accusé n’a pas enregistré de plaidoyer. La défense a plutôt demandé un ajournement de quatre semaines afin de pouvoir réviser l’ensemble de la preuve. Elle a également soumis une demande de remise en liberté sous condition, demande à laquelle la Couronne ne s’est pas opposée initialement. Toutefois, l’accusé n’a pas été remis en liberté lundi. Le dossier a plutôt été ajourné à mercredi afin de permettre à la défense de réviser avec son client toutes les conditions à respecter qu’implique cette éventuelle remise en liberté.