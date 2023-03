Deux autres bonnes bordées de neige cette semaine

Les Néo-Brunswickois auraient intérêt à conserver balai à neige, pelle, souffleuse et mitaines à portée de la main.

Les dernières prévisions météorologiques émises mardi sont à la fois agréables et difficiles à entendre.

Pas moins de deux systèmes dépressionnaires, l’un provenant des Grands Lacs et l’autre du Texas, s’amènent vers le Nouveau-Brunswick qui devrait recevoir plusieurs centimètres de neige d’ici dimanche.

Même les régions les plus au sud comme celles de Moncton et Saint-Jean sont sujettes à recevoir une bonne bordée de neige jeudi et dimanche.

Les premières traces de neige devraient faire leur apparition tôt jeudi. Les régions de la Péninsule acadienne, du Restigouche, du Madawaska et Chaleur devraient recevoir de 10 à 15 cm de neige jeudi, selon MétéoMédia.

Le sud-est du Nouveau-Brunswick ne sera pas épargné non plus avec 10 cm de neige qui sont prévus. Les secteurs de Fredericton et Saint-Jean devraient recevoir quelques traces de neige ainsi que des précipitations sous forme de pluie au cours de la même journée.

De faibles précipitations sont aussi à prévoir dans certains secteurs durant la journée de vendredi.

Le second système dépressionnaire attendu dimanche s’annonce tout aussi costaud à certains endroits de la province.

Les régions de Moncton, Saint-Jean et Fredericton pourraient ainsi avoir droit jusqu’à 15 cm de neige dimanche.

«On peut pratiquement parler d’une tempête de neige qui est à prévoir dans certains endroits samedi soir et dimanche», a indiqué Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Les précipitations sous forme de neige seront moindres ailleurs dans la province et devraient osciller entre 1 et 4 cm.

Dans ses prévisions les plus pessimistes, la firme américaine AccuWeather estime que les précipitations en neige pourraient se chiffrer jusqu’à 45 cm d’ici dimanche dans les secteurs du nord du Nouveau-Brunswick.

La fin des températures sous zéro?

Malgré ces prévisions météorologiques qui sont loin de ressembler à des conditions printanières, certains signes sont tout de même plus encourageants.

Les prévisions émises mardi par Environnement Canada et MétéoMédia laissent entrevoir la fin d’ici vendredi des températures sous le point de congélation le jour au Nouveau-Brunswick, ce qui serait déjà chose faite dans le sud de la province.

Partout en province, le mercure devrait osciller entre 0°C et 6°C en après-midi au cours des 14 prochains jours, ce qui constitue tout de même des températures légèrement en deçà des normales saisonnières.

Durant la nuit, les températures demeureront toutefois sous la barre du point de congélation au cours des prochaines semaines.

«Pour les régions qui se trouvent dans le nord du Nouveau-Brunswick, c’est toujours possible d’avoir des épisodes de gel au sol en mai ou même en début juin!», a souligné Jill Maepea.

Quant au chiffre magique du 10°C ou plus, il faudra patienter jusqu’à la fin du mois d’avril avant de voir de telles températures s’installer pour de bon au Nouveau-Brunswick, selon AccuWeather.