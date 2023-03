Les enfants sont surexposés à la malbouffe, selon un rapport

Un nouveau rapport qui examine la prévalence du marketing auprès des enfants dans les épiceries et les restaurants conclut qu’une réglementation est nécessaire pour aider à réduire leurs tentations de vouloir manger des aliments malsains.

Le rapport financé par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada a vérifié les offres dans plus de 2000 restaurants et 800 magasins à travers le Canada. Il indique que les enfants peuvent être bombardés de messages qui rendent la malbouffe attrayante.

Les chercheurs ont découvert que près de 53 % des magasins entouraient les allées des caisses d’allusions à des aliments malsains. Selon eux, il s’agit de zones de choix pour les enfants car les produits sont placés à leur portée.

La recherche indique que la localisation des aliments encourage le pouvoir de harceler, soit lorsque les enfants insistent auprès de leurs parents pour qu’ils fassent des achats impulsifs.

Leia Minaker, professeure agrégée à l’Université de Waterloo, en Ontario, affirme que des thèmes tels que la magie, l’aventure et les animaux de zoo sont couramment observés à proximité des réfrigérateurs à boissons et des congélateurs à crème glacée.

Le rapport indique que des politiques d’allées de caisse saines et l’interdiction des cadeaux de jouets avec les repas des enfants pourraient aider à réduire la consommation d’aliments malsains.