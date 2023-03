Nouveau service pour les parents de jeunes enfants du Nord-Ouest

Les parents de jeunes enfants du Nord-Ouest qui souhaitent obtenir des conseils sur la gestion des émotions ou de leurs finances, par exemple, ont maintenant accès à un nouveau service.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest a lancé son programme de Services à la petite enfance qui servira de point d’entrée vers l’obtention de certains services aux enfants de 8 ans et moins.

Bien que le programme soit né de la collaboration entre les districts scolaires de la province et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le DSFNO a été le premier à présenter officiellement sa version.

«Le ministère a vu que c’était un besoin de promouvoir les services qui étaient très inconnus dans notre région par les parents», a expliqué Josée Ouellette, coordonnatrice des services d’appui à la famille au DSFNO.

Selon la directrice des services à la petite enfance au DSFNO, Danielle Michaud-Côté, la pandémie est en partie responsable du déclenchement de tout ce processus.

«On s’est retrouvé à constater des besoins particuliers au niveau du peu de connaissance envers nos services. Il y a des services qui ne pouvaient pas être maintenus, car la pandémie prenait plus d’importance.»

Concrètement, le programme permet à la coordonnatrice des services d’appui à la famille de guider les parents vers des éléments d’apprentissage et de développement qui pourraient être plus complexes.

Le programme touche à des éléments comme la préparation à la rentrée scolaire, les préoccupations quotidiennes comme la gestion des émotions, les troubles du sommeil ou de comportement et d’autres éléments sur les plans social, financier, éducationnel, etc.

Selon Mme Ouellette, la personne qui coordonne le service doit faire preuve de patience et d’écoute afin d’aider les familles qui n’ont pas tous les mêmes besoins.

«Souvent, il y a un grand besoin, vécu par la famille, qui découle de plusieurs petits besoins. Je prends cet ensemble (de besoins) et je vais voir avec mes partenaires ce qui adonne le mieux avec la famille.»

«Il y a des familles qui ont seulement besoin d’un numéro de téléphone, d’autres ont vraiment besoin de plus de suivi. Je les appelle pour voir ce que je peux faire pour elles.»

Une stratégie sera également développée afin de rejoindre les nouveaux parents ou ceux qui mettront un enfant au monde prochainement.

«On veut voir comment on peut être en contact avec ces parents-là dès la conception. C’est drôle à dire, mais on sait que c’est la place où l’on pourra commencer des relations positives avec eux, pour qu’ils savent que nous sommes là pour eux.»

La livraison des services a commencé il y a quelques mois. Au Nord-Ouest, la coordonnatrice du service a déjà reçu des appels ou des courriels d’une centaine de familles et autres partenaires.

Elle fera toutefois un suivi – tout d’abord de façon virtuelle – avec environ 750 familles du Nord-Ouest.

Selon Josée Ouellette, la réponse des familles est déjà très bonne.

«Je vois que c’est apprécié par les familles (…) Je vois beaucoup d’épaules se relâcher, même du côté des partenaires. Si on prend VIVA (anciennement connu sous le nom de centre d’intervention en autisme) ils vont répondre à plus que leur demande. Je suis là pour ramasser ce qui déborde de leur mandat.»

Carolan Cyr, une mère monoparentale de cinq enfants âgés de 2 mois à 13 ans, n’a que de bons mots pour décrire le service.

«Ce programme a changé ma vie (…) Je me sens appuyée, écoutée, comprise et beaucoup moins stressée», a -t-elle confié.

Bien que chaque district scolaire ait sa propre ligne téléphonique sans frais à laquelle répondent les personnes coordonnatrices des services, chacun d’entre eux peut développer ses propres projets distincts avec la collaboration de partenaires.

Dans le cas du DSFNO, on a développé une joujouthèque qui permettra de prêter des jouets et des livres aux enfants, en plus des outils d’apprentissage destinés aux parents.