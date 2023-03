Un budget «data my ass», selon Susan Holt

Les partis d’opposition à Fredericton affirment que les prévisions financières du gouvernement ne sont plus fiables et que le gouvernement sous-estime encore ses revenus.

La chef libérale Susan Holt croit que le gouvernement se trompe en prévoyant que ses revenus diminueront de 700 millions $ au courant de l’année.

«On a une prévision de revenus qui n’est pas basée dans la réalité, alors c’est clair que le gouvernement n’écoute pas les économistes, les analystes financiers, les Néo-Brunswickois et leurs besoins. Ça ressemble un peu à un budget “data my ass”», dit-elle en reprenant l’expression de Blaine Higgs.

Susan Holt estime que le gouvernement sous-estime ses revenus afin d’éviter de trop dépenser pour terminer l’année avec un nouveau surplus beaucoup plus élevé que 40,3 millions $, alors qu’il pourrait investir davantage pour aider la population.

Le député Kevin Arseneau, du Parti vert, croit lui aussi que les prévisions du gouvernement ne sont pas fiables.

«On ne peut plus leur faire confiance. Ils ont eu tort, et ils continuent d’utiliser les mêmes méthodes […] que l’an dernier. On ne peut plus leur faire confiance du tout.»

Susan Holt déplore l’absence de nouveau financement en matière de logement.

«Honnêtement, j’étais tellement surprise qu’il n’y avait pas d’argent pour le logement. […] On a besoin de faire ça aujourd’hui. Si on attend une année, ça va être encore pire.»

La chef libérale affirme que la somme de 30 millions $ pour le recrutement et la rétention de travailleurs de la santé semble être une bonne chose, mais qu’elle aimerait avoir plus de contexte sur la façon dont cet argent sera dépensé.

«On aimerait savoir où ira cet argent. On a vu que la Nouvelle-Écosse a promis beaucoup d’argent pour la rétention de leurs infirmières, alors comment est-ce que cet argent va être dépensé?»

Elle trouve que l’augmentation de salaire pour les travailleuses et travailleurs du milieu des soins à domicile et des foyers de soins spéciaux est «encourageante».

Kevin Arseneau croit que les priorités du gouvernement ne sont «pas à la bonne place». Il souligne que le gouvernement a réservé très peu de place au climat dans son budget.

«On a vu 30 millions $ dans la sécurité publique, et on a vu zéro mention de la culture, on a vu très peu de mentions de l’environnement. On a un gouvernement qui ne vit pas sur cette planète.»