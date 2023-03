La Ville de Belle-Baie va de l’avant avec les projets récréotouristiques des anciennes municipalités

Réunis dans le cadre d’une réunion publique tenue mardi à l’édifice municipal de Petit-Rocher, les élus de Belle-Baie ont convenu que la nouvelle entité acceptera d’assumer la responsabilité de plusieurs projets à saveur récréotouristique.

Ces projets avaient été initiés par les anciennes administrations municipales qui sont récemment disparues à la suite de réforme de la gouvernance locale.

Les travaux d’amélioration du Sportek Rodolphe Boudreau estimés à 1,4 million $ et le développement du quartier des loisirs à Beresford annoncés au cours des derniers mois continueront à aller de l’avant et pourront profiter de l’aide financière offerte par le gouvernement fédéral et la province du Nouveau-Brunswick.

L’ancien maire de Beresford, Edgar Aubé, avait qualifié le quartier des loisirs de plus beau projet à avoir été développé dans la municipalité au cours des dernières années.

En adoptant une telle proposition, les élus de Belle-Baie disent souhaiter réanimer le centre-ville de Beresford en y offrant des expériences envoûtantes.

Dans le secteur de Petit-Rocher, des travaux d’amélioration de l’aréna visant une plus grande efficacité énergétique et une meilleure accessibilité pourront également aller de l’avant, tout comme le développement d’un site touristique qui s’articule autour du quai de l’endroit.

Dans l’ancien village de Nigadoo, c’est la création d’une halte touristique et d’une piste cyclable en appui au tourisme qui devraient devenir réalité dans un avenir pas si lointain.

Des projets d’amélioration du site du parc du Vieux moulin et la réouverture du restaurant du même nom sont déjà sur le point de vouloir se concrétiser.

«C’est une façon de respecter les engagements et le bon travail des anciennes administrations municipales à l’endroit de leurs citoyens. Le conseil municipal s’est engagé à poursuivre le travail qui a été amorcé tout en évitant de devoir renégocier à la pièce plusieurs ententes de financement signées avec le fédéral et la province», a souligné Paolo Fongemie, le directeur général de la Ville de Belle-Baie.

D’autres projets comme le développement d’une véloroute, des parcs industriels de la région et du quai de Pointe-Verte sont aussi dans la mire de la nouvelle administration de Belle-Baie qui peut toujours compter sur la réouverture prochaine du parc Atlas pour animer ce secteur de la municipalité.