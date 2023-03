Le programme de distribution d’aliments sains sera élargi aux écoles du Nord

Des écoles du Nord pourraient commencer à profiter du programme de distribution d’aliments sains issu du partenariat entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l’organisme Food Dépôt alimentaire de Moncton.

En septembre, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance s’était engagé à verser jusqu’à 550 000 $ à Food Dépôt alimentaire afin d’offrir aux élèves dans le besoin un meilleur accès à des aliments sains.

Le financement devait servir à acheter des aliments comme du lait et autres produits laitiers, des œufs, des fruits et légumes, des céréales et grains, ainsi que des condiments.

L’entente ne concerne actuellement que 110 écoles réparties dans les districts scolaires Anglophone East, Anglophone West, Anglophone South et le District scolaire francophone Sud.

Toutefois, selon ce qu’a indiqué le directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), Luc Caron, lors de la plus récente réunion du conseil d’éducation, un partenariat est en train de se dessiner avec Food Dépôt alimentaire.

«Ça avait un peu causé une controverse, parce qu’il (Food Dépôt alimentaire) fournissait des aliments juste pour les écoles du Sud, mais là, le partenariat est réparti provincialement», a mentionné M. Caron.

«Ce n’est pas encore fait, la logistique est en train de se préparer, mais on va avoir la distribution d’aliments gratuits pour l’ensemble de nos 18 écoles.»

La présidente du conseil d’éducation du DSFNO, Francine Fournier, croit que les efforts des intervenants de la région ont fait avancer le dossier.

«Ça s’en vient, parce que l’on a crié et on leur a dit que nos petits enfants avaient faim ici aussi.»

Le directeur général de Food Dépôt Alimentaire, Stéphane Sirois, a confirmé que des partenariats avaient été réalisés avec les districts scolaires et des partenaires de toutes les régions du nord du Nouveau-Brunswick afin de mieux coordonner le service lorsque l’organisme sera en mesure d’envoyer de la nourriture à ces endroits.

«On a commencé à faire des partenariats à Edmundston, Bathurst, Allardville et Campbellton pour mettre une structure en place. Lorsque le reste va venir, cette partie sera déjà faite.»

Pour l’instant, le problème est que l’organisme ne possède pas toutes les ressources ni les infrastructures nécessaires au développement de leur service à l’échelle provinciale.

«Ce qui nous empêche d’aller plus loin, c’est notre capacité dans notre entrepôt, surtout dans l’entreposage de produits réfrigérés.»

En plus des 300 écoles qu’il pourrait desservir une fois le projet terminé, Food Dépôt alimentaire travaille aussi avec 64 banques alimentaires.

De plus, la demande en nourriture est plus élevée que ce qui avait été prévu. Lors de l’annonce du partenariat entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Food Dépôt alimentaire, on avait estimé qu’environ 25 000 jeunes pourraient bénéficier du service. Ce nombre s’élève plutôt à 50 000 élèves.

«C’est du gros volume, alors on est à pleine capacité au niveau des écoles que l’on peut accommoder.»

Le groupe est en discussion avec les gouvernements provincial et fédéral afin d’évaluer la possibilité de financer des travaux d’agrandissement des installations situées à Moncton et l’achat de nouveaux camions de livraison.

Food Dépôt alimentaire a proposé quelques options, dont l’aménagement d’un espace réfrigéré temporaire qui permettrait d’ajouter d’autres écoles au programme de livraison de nourriture à temps pour le début de la prochaine rentrée scolaire.

À plus long terme, Stéphane Sirois souhaite l’agrandissement complet des installations afin de desservir l’ensemble des écoles du Nouveau-Brunswick dès le début de l’année scolaire 2024-2025.

«Je pense que ça devrait bouger assez vite, étant donné que l’on aura une élection provinciale en 2024(…) De toute façon, une fois qu’un système de la sorte est en place, je ne crois pas qu’un politicien osera couper dans le financement de projets destinés à nourrir les enfants», estime M. Sirois.

Une première distribution symbolique de nourriture dans certaines écoles du Nord devrait également avoir lieu d’ici la fin de l’année scolaire.

«Ce ne sera pas de gros volumes, mais on veut au moins faire un effort pour montrer que nous sommes là. On veut démontrer que ce n’est pas un enjeu Nord-Sud, mais une question de logistique.»

L’objectif ultime, selon Stéphane Sirois, est que tous les écoliers du Nouveau-Brunswick puissent avoir un accès universel à un petit déjeuner.

«On est dû pour avoir un programme structuré nous permettant d’offrir de la nourriture dans les écoles. Ça s’en vient, mais on a encore du chemin à faire.»