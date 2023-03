Aéroports dans le Nord: des commentaires de Serge Cormier dérangent

Alors que l’aéroport de Bathurst traverse une crise financière sans précédent, les commentaires du député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, sèment la colère dans la région voisine du Restigouche.

S’il sympathise avec la situation qui prévaut actuellement à Bathurst, le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier, désapprouve les propos du député libéral fédéral tenus dans le cadre d’une entrevue diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Lors de celle-ci, le politicien avait lancé que l’aéroport de Bathurst était «le seul aéroport dans le nord de la province».

«Il n’y a pas qu’un aéroport dans le nord de la province. À ma connaissance, il y en a un à Pokemouche, un à Saint-Léonard et surtout un ici, à Charlo.»

Ancien représentant au sein du conseil d’administration de l’aéroport restigouchois, M. Pelletier s’est dit choqué lorsqu’il a entendu les propos du député de la région Chaleur.

«Notre aéroport a vu le jour bien avant celui de Bathurst. Il a une riche histoire. De voir qu’on la balaye comme ça, qu’on fait comme s’il n’existait pas, c’est insultant», exprime-t-il.

Joint par téléphone, le député Serge Cormier confirme être bien au courant qu’il y a plus d’un aéroport dans le nord de la province. De fait, il y en a même deux dans sa propre circonscription. En entrevue à l’Acadie Nouvelle, il a tenu à préciser sa pensée, soit qu’il n’a jamais voulu, avec ses propos, faire ombrage ou diminuer l’importance des autres infrastructures aéroportuaires du nord.

«Ce que je voulais souligner avec ce commentaire, c’est vraiment qu’il n’y a qu’un seul aéroport en ce moment avec des vols réguliers de transports de passagers dans le nord, et c’est celui de Bathurst. Je me suis mal exprimé, et si j’ai offensé certaines personnes dans le Restigouche ou dans les autres régions du Nord, ce n’était vraiment pas mon intention et je m’en excuse», a déclaré le député.

Conscient des nombreuses querelles passées entre les deux aéroports (Bathurst et Charlo), M. Cormier a toutefois affirmé que la situation actuelle est grave. L’heure n’est pas aux chicanes régionales.

«Au bout du compte, il y a une réalité qui demeure, on a un aéroport en difficulté et personne ne devrait s’en réjouir ou être content de voir qu’un aéroport dans le nord ferme. Une fermeture serait très dommageable non seulement pour la région Chaleur, mais pour toute notre économie, même avec l’aéroport de Charlo à proximité. Il faut absolument que l’on trouve des solutions», exprime le député fédéral.

Selon lui, l’aéroport de Bathurst a sa raison d’être, au même titre que celui de Charlo. Il se réjouit d’ailleurs du bon achalandage au niveau des vols nolisés à l’aéroport restigouchois.

«Et ce serait tant mieux s’il peut trouver et accueillir d’autres transporteurs réguliers. Ce serait un plus pour nos régions», dit-il.

Il poursuit en indiquant qu’il continuera de faire tout en son pouvoir pour aider l’aéroport de la région Chaleur. Il invite d’ailleurs la province à s’asseoir à la table et à allonger une aide.

«On a aidé l’aéroport avec un montant de 1,5 million $ afin qu’elle traverse la période de la pandémie, maintenant il faudrait que le gouvernement provincial fasse sa part. Ça se fait dans d’autres juridictions ailleurs au pays. Alors pourquoi pas ici?», se questionne-t-il.

Ces propos, le maire Pelletier compte les garder en tête afin de les rappeler au politicien fédéral. Car si l’aéroport de Charlo n’est pas menacé de fermeture dans l’immédiat, il ne roule pas sur l’or pour autant. Les temps sont difficiles pour les aéroports, y compris celui de Charlo qui n’a toujours pas de transporteur régulier depuis le départ en 2020 de PAL Airlines.

«Ce qui est bon pour l’un est bon pour l’autre. Si le gouvernement fédéral aide l’aéroport de Bathurst, il devrait le faire aussi pour nous, car on parvient tout juste à garder la tête au-dessus de l’eau», estime-t-il.