Budget: les aînés restent sur leur faim

Les groupes travaillant avec les aînés et les représentants de foyers de soins de la province restent sur leur faim à la suite de la présentation du budget d’Ernie Steeves, mardi.

Dans le budget provincial présenté cette semaine, le gouvernement Higgs dit vouloir se montrer novateur dans son approche afin de répondre à la demande croissante des soins aux personnes âgées et promet de travailler «à la transformation des services aux personnes âgées au Nouveau-Brunswick».

Le gouvernement souhaite notamment permettre aux personnes âgées de rester chez elle plus longtemps, notamment par l’entremise de son programme de Foyers de soins sans murs, une manière de permettre aux aînées de rester dans leur communauté et favoriser le vieillissement à la maison. Une somme de 2 millions $ a été prévue pour fournir les ressources nécessaires afin d’y arriver.

Pour l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), il ne fait aucun doute que ce genre d’approche permettra de désengorger les foyers de soins de la province. Les montants accordés sont toutefois largement insuffisants, croit Marcel Larocque, président de l’AFANB.

«La seule bonne nouvelle c’est qu’ils reconnaissent qu’il faut mettre plus d’argent, mais le problème c’est qu’ils n’en mettent pas assez. On va prendre le 2 millions $, mais c’est très peu», dit-il.

D’après M. Larocque, une étude sérieuse visant à chiffrer les besoins s’impose.

La présidente de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Julie Weir, dit attendre davantage de détails quant aux différentes mesures présentées mardi, mais les fonds alloués sont loin d’être suffisants pour s’attaquer aux gros problèmes touchant aux personnes âgées.

«De manière générale, il n’y a pas suffisamment de mesures pour appuyer les aînés, a-t-elle dit au journal mercredi. C’est bien de vouloir que les personnes aînées puissent rester plus longtemps à la maison, ça va alléger la pression sur les foyers de soins, mais c’est la seule mesure qui aura un impact indirect sur nous, il n’y a rien pour les foyers de soins dans le budget.»

Augmentations de salaire

Dans son budget, Fredericton propose aussi d’investir 44,9 millions $ afin d’augmenter les salaires des préposées aux soins des services de soutien à domicile et des foyers de soins spéciaux.

Près de 10 millions $ ont aussi été réservés pour le salaire du personnel des foyers de groupe, des résidences communautaires, des services de soutien à la famille et des soins auxiliaires.

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick (CESNB) s’est réjouie de voir que M. Steeves a consacré un plus grand montant aux salaires du secteur des soins que l’an dernier. L’organisme aurait toutefois souhaité plus d’efforts visant à atteindre l’équité salariale.

« Une fois de plus, le gouvernement reconnaît que des salaires plus élevés et plus justes sont essentiels au recrutement et à la rétention du personnel, mais le secteur est en crise et la situation exige des investissements robustes. Compte tenu des surplus budgétaires consécutifs, le gouvernement aurait dû mettre les bouchées doubles pour atteindre l’équité salariale encore plus rapidement», a déclaré dans un communiqué Krysta Cowling, la présidente de la Coalition.

Mme Cowling aurait aussi souhaité que le gouvernement précise l’augmentation horaire qui sera allouée aux travailleurs.

Interrogé à ce sujet, le ministère du Développement social a indiqué que de plus amples détails sur les augmentations salariales seront communiqués lorsque la Dorothy Shephard présentera le budget de son ministère à l’Assemblée législative.

L’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick s’est pour sa part montrée moins critique lors d’une mêlée de presse, mardi.

«Tout investissement dans les services de base pour nos communautés est un pas dans la bonne direction, a déclaré la présidente de l’association, Jan Seely. Si on peut garder les gens chez eux avec de meilleurs soins à domicile et que nous surmontons les défis de recrutement et de rétention grâce à de meilleurs salaires et que nous pouvons améliorer les foyers de soins spéciaux en embauchant des travailleurs qualifiés, on pourra éviter des séjours dispendieux à l’hôpital et la construction de plus de places en foyers de soins.»

Fredericton va également investir 12,6 millions $ afin de soutenir les objectifs du plan 2018-2023 sur les foyers de soins du ministère du Développement social, des fonds qui iront notamment à l’ajout de lits.