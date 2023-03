Budget: les libéraux dénoncent la «vieille tactique» du gouvernement

Les libéraux critiquent le budget du gouvernement en affirmant que son léger surplus de 40,3 millions $ laisse à nouveau présager une sous-estimation des revenus.

Selon le député libéral René Legacy, le budget du gouvernement provincial est une occasion ratée.

Il estime que le manque de nouvelles dépenses inscrites dans le budget ne correspond pas à la croissance et à la prospérité que vante le ministre des Finances, Ernie Steeves.

«Projeter des revenus aussi imprécis et faire comme si on était surpris de finir avec un surplus de plus en plus important chaque trimestre, c’est une vieille méthode. Ça ne justifie pas le peu d’investissements dans le logement, ni le fait que l’environnement ait à peine eu droit à une note de bas de page dans le discours», dit le critique libéral en matière de finances.

Mercredi, le ministre des Finances, Ernie Steeves, s’est dit «confiant» que le surplus de 2023-2024 n’explosera pas au cours de l’année pour se retrouver à plusieurs centaines de millions de dollars, comme ce qui s’est passé ces deux dernières années.

«C’est un chiffre honnête, c’est le vrai chiffre. Dans nos recherches et nos prédictions, c’est là qu’on en est arrivés.»

Il s’est toutefois gardé de garantir qu’il terminera l’année avec un surplus qui ne sera pas 10 ou 20 fois plus élevé que le surplus projeté de 40,3 millions $.

«Je garantis aux Néo-Brunswickois que nous avons fait le meilleur travail possible pour arriver à la prédiction que nous avons. Nous croyons fermement que le surplus sera d’environ 40 millions $.»

Les libéraux et les verts ont déjà affirmé qu’ils n’y croient pas et que le gouvernement Higgs tente encore de «sous-estimer» ses revenus pour éviter de trop dépenser et de terminer l’année avec un surplus pour l’aider à rembourser la dette de la province, qui s’élève à 11,6 milliards $.