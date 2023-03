Opération déglaçage autour des quais du Nord-Est

La Garde côtière canadienne a entrepris des travaux de déglaçage dans le nord-est du Nouveau-Brunswick pour libérer les eaux en vue de la prochaine saison de pêche.

Les 13 et 14 mars, le brise-glace NGCC Jean Goodwill a longé la côte à proximité de Shippagan et de Caraquet «conformément au plan de déglaçage», a indiqué Isabelle Comeau, porte-parole du ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

Le 20 mars, le brise-glace NGCC Sir William Alexander s’est attaqué aux zones du milieu du chenal de la baie de Shippagan pour accélérer l’évacuation des glaces.

Un Amphibex (qui est muni d’un bras articulé) a travaillé aux abords des quais de Shippagan et de Caraquet.

D’autres navires, au besoin, pourraient être «mobilisés» dans les semaines à venir, a précisé Mme Comeau.

Signe tangible d’un hiver relativement doux, les glaces sont peu épaisses cette année.

«L’épaisseur actuelle de la glace dans les ports de Caraquet et de Shippagan est inférieure à la normale pour cette période de l’année», confirme Mme Comeau.

«Toutefois, la concentration de la banquise dans la baie des Chaleurs demeure juste au-dessous ou près de la normale pour cette période de l’année. La concentration de glace dans le golfe du Saint-Laurent est bien inférieure à la normale.»

Néanmoins, il est trop tôt pour annoncer à quel moment les pêches pourront reprendre.

«Pêches et Océans Canada (MPO) continue de travailler à une date d’ouverture hâtive des saisons de pêche dans le golfe du St. Laurent, en tenant compte des considérations de sécurité en mer et de conditions des glaces.»

«Il est encore très tôt dans l’année et le ministère ne peut prédire quand aura lieu le début des saisons de pêche. Les premières rencontres des comités d’ouverture devraient avoir lieu sous peu pour commencer les discussions sur l’ouverture des pêches.»