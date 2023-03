Dieppe veut moderniser son système de transport en commun

La ville de Dieppe se lance dans un ambitieux projet qui vise à améliorer et moderniser son système de transport en commun.

Ce plan vise à s’adapter à la forte croissance démographique qu’on a pu observer au cours des dernières années dans la municipalité (une moyenne de 10,8% entre 2016 et 2021).

La poussée de la construction domiciliaire contribue également à cette densification de la population dans la municipalité.

Présentement, trois trajets sont offerts aux utilisateurs.

La proposition actuelle, qui serait étalée sur plusieurs phases, est d’en ajouter trois de plus et d’améliorer le niveau de service, en offrant des trajets aux 15 minutes (heure de pointe) et 30 minutes (hors pointe).

«La raison d’être du plan est de soutenir adéquatement la croissance de la ville. On vise à bien encadrer le développement de notre transport en commun», explique Jérémie Aubé, directeur de la mobilité urbaine.

L’idée est de mieux servir les zones résidentielles qui existent déjà et celles qui verront le jour dans un proche avenir.

Avec la hausse du coût de la vie, Jérémie Aubé estime que le transport en commun devient une option intéressante pour beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement acheter une voiture.

Tout ça va évidemment entraîner une hausse des coûts pour la municipalité et tous les chiffres seront analysés soigneusement au cours des prochains mois.

«C’est un service que la Ville veut offrir, mais on veut demeurer financièrement responsable en même temps», souligne-t-il.

La Municipalité consacre présentement un million de dollars annuellement à son service de transport en commun.

Gratuit pour les jeunes

Les frais d’utilisation du transport en commun sont de 3$, soit la même chose qu’à Moncton et Riverview.

Les jeunes de 18 ans et moins peuvent cependant utiliser le service gratuitement pour les déplacements à l’intérieur des limites de la ville de Dieppe.

La flotte de trois autobus appartient à la municipalité, mais le service est géré par Codiac Transpo.

Les heures d’opération sont de 6h30 à 21h30, du lundi au samedi (ligne 93), de 6h30 à 18h30, du lundi au vendredi dans le cas des lignes 94 et 95.

Transport à la demande

Pour ce qui est du projet pilote de transport à la demande, l’analyse des statistiques démontre qu’il a connu du succès.

Ce projet existe depuis juin 2021 et il est gratuit.

La période d’essai se prolonge jusqu’en décembre prochain.

Il permet de créer des trajets flexibles, selon les besoins des utilisateurs.

Jérémie Aubé estime qu’il est encore trop tôt pour parler d’un service qui pourrait devenir permanent.

«Avec l’analyse qu’on va faire, on va être capable de voir quelle sera la place de ce service dans notre offre de transport en commun», indique le Directeur de la mobilité urbaine de la ville de Dieppe.

Depuis sa création, ce service a été utilisé par 12 000 utilisateurs, selon les chiffres disponibles en 2022.