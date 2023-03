Edmundston rend l’un de ses terrains disponibles pour la construction de logements

Edmundston tente par tous les moyens d’encourager les projets de construction de logement sur son territoire. Elle a récemment envoyé un appel de proposition aux entrepreneurs afin de construire un édifice à logement sur l’un de ses terrains.

Le terrain en question est situé au 392, rue Victoria. La Ville en a fait l’acquisition, il y a quelques mois.

Il y a un an, presque jour pour jour, Edmundston a vendu l’une de ses propriétés (le 909 rue Victoria) à un entrepreneur local qui s’est engagé, à l’époque, à y construire une vingtaine de logements.

Ces efforts de la Municipalité s’inscrivent évidemment dans un contexte où elle est confrontée à une pénurie de logements. On estime qu’il en faudra environ 1000 pour répondre à la demande d’ici 2025.

Dans l’appel de propositions, il est indiqué que la Municipalité cherche à obtenir des propositions de développement qui répondront à certains critères comme, entre autres, l’aménagement et la construction d’un projet résidentiel à habitations multiples, incluant préférablement des logements abordables; que le projet se concrétise dans un délai maximal de deux ans; qu’il s’intègre aux constructions voisines; et que projet porte une attention particulière à l’aménagement paysager.

«On a une matrice d’évaluation pour donner une valeur au projet et l’un des volets les plus importants, c’est que l’on veut que les gens construisent du logement abordable», a précisé le directeur du secteur de développement de la Ville d’Edmundston, François Boutot.

Selon lui, le zonage du terrain permettra la construction de sept unités et plus de logements.

«On ne veut toutefois pas contrôler cet aspect-là, car on veut laisser assez de flexibilité aux gens pour qu’ils puissent nous proposer quelque chose», a-t-il ajouté.

La grille d’évaluation des projets donne par contre plus de points aux projets qui proposeront le plus grand nombre d’unités de logements résidentiels, la plus grande proportion de logements à trois chambres et le plus haut pourcentage de logements abordables (qui coûte moins de 30 % du revenu du ménage, avant impôt).

Ce ne sont toutefois que quelques-uns des nombreux critères à être évalués par les représentants de la Ville d’Edmundston.

Comme la Ville n’est propriétaire du terrain que depuis peu de temps, M. Boutot n’a pas été en mesure de confirmer s’il y avait eu quelconque intérêt pour le développement d’un projet sur le terrain en question auparavant.

Il souhaite toutefois que l’appel de propositions ait pour effet de stimuler l’intérêt des entrepreneurs de la région et même de l’extérieur de celle-ci.

«Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le document, mais on verra, le 27 avril, s’ils vont déposer des propositions (…) On souhaite que les gens aillent chercher l’information. On a mis une enseigne sur le terrain afin d’avertir la population.»

Les promoteurs intéressés ont jusqu’au 27 avril, à 14 heures (heure de l’Atlantique), pour envoyer une proposition.