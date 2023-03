Le gouvernement n’a pas encore décidé comment dépenser une somme de 13 millions $

Le gouvernement provincial a déposé son budget mardi, mais il n’a pas encore pris de décision quant à la manière de dépenser une somme d’argent estimée à environ 13 millions $.

En février, le ministre des Finances a annoncé la création du «fonds d’épargne avantage NB», qui vise à conserver 300 millions $ en banque afin de générer des intérêts pour l’année 2023-2024.

Le gouvernement envisage d’investir ces intérêts – environ 13 millions $ – s’il en a besoin, mais lors de la présentation du budget, Ernie Steeves a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas encore décidé de l’utilisation de cette somme.

«Nous n’avons pas encore décidé. Des suggestions seraient les bienvenues, envoyez-moi un courriel. Mais ce sera une décision du cabinet», a-t-il dit.

Les objectifs de ce programme demeurent vagues. Le ministre des Finances a esquivé des questions de l’opposition sur la façon dont le gouvernement dépensera cet argent, vendredi matin.

«On l’utilisera là où on en a besoin, si on en a besoin. […] On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve», a affirmé le premier ministre Blaine Higgs, vendredi.

Cela pourrait être investi dans le logement ou la santé, selon lui.

Pour le gouvernement, il s’agit donc «d’un investissement prudent pour le futur».

Pour les partis d’opposition, il s’agit plutôt d’une somme de 300 millions $ que le gouvernement a choisi de ne pas dépenser dès maintenant.

Ils font valoir que plusieurs secteurs, comme le logement et la santé, ont des lacunes de financement importantes qui méritent une intervention du gouvernement.

Des primes de rétention?

Le critique libéral en matière de finances, René Legacy, a souligné que la somme de 300 millions $ équivaut à l’investissement de 330 millions $ de la Nouvelle-Écosse dans des primes de rétention pour récompenser les infirmières.

Le N.-B. aurait donc pu se permettre d’imiter ce programme, selon lui.

«La crainte que j’ai, c’est […] que ça va tomber dans la globalité des revenus. On sait où l’argent va finir par aller, ils vont le mettre sur la dette», dit René Legacy.

René Legacy estime que ce fonds n’est pas un vrai programme gouvernemental, et qu’il n’existe pas dans un compte du gouvernement en particulier.

«C’est un exercice comptable. En tout temps, le gouvernement a deux ou trois milliards de dollars en liquidités. Ils ont simplement pris une petite partie de cela, et l’ont mis de côté», dit-il.

Selon Higgs, «il n’y a pas vraiment de comparaison à faire» entre cette somme et les incitatifs de la Nouvelle-Écosse.

«L’opposition doit réfléchir un peu plus sur la façon de résoudre nos problèmes dans les hôpitaux.»

Il affirme qu’il est plus important de viser à avoir «les meilleures conditions de travail» pour les infirmières, ainsi que d’avoir une meilleure planification des quarts de travail et des effectifs complets.

Le premier ministre donne l’exemple d’une décision financière personnelle.

«On se dit “wow, j’ai 300$ dans l’armoire, je ferais mieux de dépenser ça avant la fin de l’année”. Personne ne prendrait cette position personnellement.»

Pour le député vert Kevin Arseneau, critique en matière de finances, cet exemple ne tient pas la route.

«…Ça me fait penser à quelqu’un qui est dans une maison où le toit coule, les vitres sont pétées, et t’as 300$ et tu décides de mettre ça dans un compte d’épargne en disant “je vais investir le deux ou trois piasses d’intérêt que je vais faire”. Ces 300 millions-là sont nécessaire aujourd’hui. On a des besoins criants en santé, en logement et dans d’autres domaines.»

Il estime que le gouvernement pourrait toujours décider de dépenser cette somme de 300 millions $ pour investir rapidement dans le logement.