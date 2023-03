Discours du maire de Memramcook: Maxime Bourgois partage sa vision

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Répondant à l’invitation de la Chambre de commerce locale, Maxime Bourgeois a présenté le discours du maire jeudi soir au Monument-Lefebvre de Memramcook.

C’est la deuxième fois qu’un maire prend part à cet exercice à Memramcook. Pour le maire actuel, c’est l’occasion de faire le point sur la dernière année, mais aussi de parler d’avenir. Maxime Bourgeois a fait allusion au nouveau plan stratégique, à la 42e Finale des Jeux de l’Acadie qui aura lieu du 28 juin au 2 juillet, à l’embauche d’un directeur général, mais il est allé beaucoup plus loin.

Vers la fin de son discours d’une vingtaine de minutes, le maire s’est exprimé sur le développement économique et l’avancement communautaire. Il a évoqué le développement du centre-ville.

«Pour moi, il est important que la municipalité vise à conserver son caractère rural et communautaire, a d’abord nuancé le maire. Ceci est possible, notamment avec l’aide d’actions stratégiques et bien réfléchies.»

Selon lui, ces actions peuvent prendre différentes formes. «Par exemple, lorsqu’on parle de centre-ville, on parle également d’une opportunité à créer un endroit où les gens se côtoient régulièrement et se réunissent pour vivre en communauté.»

Il a mentionné qu’un centre-ville bien défini pourrait contribuer à l’essor de la communauté et solidifier le sentiment d’appartenance des résidents.

«C’est évident qu’on a un centre-ville. La concentration d’infrastructures et de services sont à un endroit. Il faut juste se doter d’une politique, d’un arrêté. Il faut se rendre à l’évidence qu’on a un centre-ville puis commencer à le développer et avoir une stratégie sur comment le développer», a-t-il ajouté.

«Pour les gens qui ont déjà visité la région de la Vallée d’Annapolis, la région de Wolfville, je pense sérieusement que Memramcook pourrait devenir pour la région de Moncton ce qu’est la Vallée d’Annapolis pour Halifax», a mis en lumière Maxime Bourgeois.

Parmi les autres sujets, il a signalé que l’agrotourisme prenait de l’ampleur et il réalise son potentiel pour la vallée de Memramcook. «Cette pratique va de pair avec les pratiques existantes sur notre territoire et la création d’activités touristiques», a-t-il mentionné.

La municipalité cherche aussi des moyens pour améliorer les sentiers de VTT, mais également de marche et de vélo. Le maire croit que c’est l’une des meilleures façons pour les gens de découvrir Memramcook et qu’elle pourrait devenir une attraction en la matière.

Tout en soulignant la proximité de la transcanadienne où 20 000 véhicules passent quotidiennement, il a reconnu l’importance de considérer toutes les options, dont celle de développer un parc d’affaires, qui pourrait selon lui avoir un impact déterminant sur la croissance économique de la région.

«Un tel ajout viendrait générer de nouveaux services et permettrait à nos résidents de travailler ici, à Memramcook», a-t-il informé.

Il a tenu à rassurer les gens. «Oui on veut un développement économique, mais de manière intelligente et planifiée.»

Maxime Bourgeois lors du discours du maire de Memramcook. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Institut de Memramcook

Le maire a abordé le sujet lors d’un échange qui a suivi entre lui et le facilitateur Jason Ouellette.

Il a d’abord déclaré que c’était difficile de trouver quelqu’un pour occuper l’espace. Il a toutefois indiqué qu’un développeur avait décidé de présenter une offre pour acheter l’Institut.

«L’offre a été présentée à la Province au mois d’août. L’offre fait son trajet dans la fonction publique. Finalement j’ai parlé à Daniel Allain aujourd’hui (jeudi) et apparemment que ça devrait se rendre au cabinet la semaine prochaine à savoir si la vente va être acceptée ou pas», a déclaré le maire.

«Je dois avouer qu’il y a beaucoup de gens qui sont peut-être craintifs et n’aiment pas l’idée que l’édifice passe au privé, puis je peux comprendre», a-t-il rapporté.

Le maire a rencontré le développeur, mais il ne peut dévoiler son identité. «Je suis convaincu que c’est quelqu’un qui valorise l’historique et la valeur patrimoniale de l’édifice.»

Lorsque l’animateur lui a demandé si c’était un hôtel ou des appartements que le développeur allait construire, le maire a répondu ainsi: «L’idée de base c’est quelque chose dans le tourisme, mais s’il voit que ça ne marche pas, ce sera peut-être juste des condos ou des appartements.»

Le maire a qualifié les deux projets d’exceptionnels. «Parce qu’on parle d’environ 300 personnes supplémentaires dans le centre de Memramcook. Donc ça peut générer de l’économie, et peut-être qu’éventuellement on aura une épicerie.»