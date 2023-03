Taux de taxation: Belle-Baie parvient à résoudre un véritable casse-tête

La récente réforme de la gouvernance locale du ministre Daniel Allain représente un défi de taille pour plusieurs nouvelles entités qui doivent composer avec un territoire qui compte une multitude de taux de taxation qui varient d’un endroit à un autre.

C’est le casse-tête qui attendait la nouvelle administration de Belle-Baie, ville de la région Chaleur qui est issue de la fusion de quatre municipalités qui s’étendent de Beresford jusqu’à Pointe-Verte et de huit districts de services locaux.

La municipalité devait ainsi composer avec un territoire qui comptait pas moins de 17 différents taux de taxation avant la mise en œuvre le 1er janvier des gouvernements locaux nouveaux ou remaniés.

«C’est le regroupement le plus complexe que l’on peut voir au Nouveau-Brunswick», affirme sans détour Paolo Fongemie, le directeur général de Belle-Baie, citant également en exemple les 48 différents comptes bancaires qui se sont soudainement retrouvés dans les livres comptables de la municipalité.

La situation dans laquelle se trouve Belle-Baie n’est pas inédite. À Tracadie, il y avait 42 taux de taxe foncière sur le territoire avant l’uniformisation de 2019.

À Belle-Baie, un travail minutieux a permis de réduire à sept le nombre des différents taux d’imposition résidentiels que l’on retrouve dans les secteurs de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher Nord et Sud, Petit-Rocher, Pointe-Verte et Belle-Baie Nord et Belle-Baie Sud.

Il va de soi qu’une réforme d’une telle ampleur a ses effets sur la facture d’impôt foncier des Néo-Brunswickois qui résident dans les municipalités nouvellement constituées.

«Ça peut faire mal pour certaines personnes», a admis Paolo Fongemie lors de la plus récente réunion publique du conseil municipal de Belle-Baie tenue plus tôt cette semaine.

Les résidents des anciennes municipalités ont ainsi vu leur facture d’impôt foncier 2023 grimper de 1.5 à 3.5 cents par 100$ d’évaluation, à l’exception de Pointe-Verte où le taux était déjà le plus élevé à 1.59$.

Ces taux se situent cette année à 1.5773 à Beresford, 1.4125 à Nigadoo et à 1.4976 à Petit-Rocher.

Pour ce qui est des anciens DSL, la facture a grimpé de 12 à 14 cents avec l’arrivée de Belle-Baie, ce qui représente une hausse variant entre 120$ et 140$ pour le propriétaire d’une résidence valant 100 000$.

Pour ces secteurs, le taux désormais en vigueur varie entre 1.0675 et 1.1947.

Paolo Fongemie défend ces hausses de la taxe foncière qui étaient inévitables.

«Pour une municipalité comme Belle-Baie, les coûts de démarrage se chiffrent à plus d’un million de dollars, ce sont d’importantes dépenses», illustre son directeur général.

Les différents taux de taxation devraient éventuellement être ramenés à seulement deux, soit un taux pour les secteurs urbains et un autre pour les secteurs ruraux.

«Les questions touchant les taux de taxation sont toujours délicates, particulièrement à une époque où il y a une réforme municipale et une surchauffe de l’immobilier. Le gouvernement est tout de même parvenu à mettre des garde-fous afin de s’assurer que les résidents des secteurs non constitués en municipalité avant le 1er janvier ne se retrouvent avec une trop importante augmentation de taxe foncière», a affirmé Pascal Reboul, le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Ce dernier a salué le travail effectué par les municipalités à ce sujet.

«C’est un travail titanesque de gestion qui a été fait», a lancé le dirigeant de l’AFMNB.