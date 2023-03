18e Salon des sports nautiques de Moncton: «Les gens sont là pour acheter»

«Les gens veulent vivre le moment présent et je pense que c’est l’une des leçons importantes que nous avons tirées de la pandémie.»

Les visiteurs étaient nombreux, enthousiastes et prêts à dépenser à ce 18e Salon des sports nautiques de Moncton.

Plus de 9500 personnes ont franchi les tourniquets entre vendredi et dimanche.

«Nous le voyons depuis le début de la saison des salons, en janvier dernier. Les gens sont là pour acheter», mentionne le directeur de l’événement, Scott Sprague.

«Les gens veulent apprécier leurs temps libres et ne plus penser aussi loin en avant. Si une personne veut acheter un nouveau bateau, elle va aller acheter son bateau. Les gens suivent davantage leurs passions qu’avant.»

Il y en avait pour tous les goûts sur le plancher du Colisée et de l’aréna de Moncton en fin de semaine.

On parle de plus de 100 exposants, 12 concessionnaires de partout en Atlantique, 140 embarcations en montre et 45 manufacturiers de produits de toutes sortes.

On pouvait trouver n’importe quoi d’un simple canot à un palace flottant de 400 000$.

Le salon était également un petit paradis pour tous les amateurs de pêche.

«Peu importe ce que vous cherchez pour vous préparer pour la prochaine saison de pêche, vous allez le trouver», mentionne Scott Sprague.

«La tendance la plus intéressante que je peux observer, c’est l’engouement pour la pêche avec un kayak. Il y a plusieurs modèles très impressionnants, qui sont tous équipés pour la pêche, exactement comme un bateau», explique le directeur de l’événement.

«Vous n’avez donc plus à dépenser 100 000$ sur une embarcation de pêche. Vous pouvez avoir votre petit kayak sur une remorque et vous avez tout ce qu’il vous faut à vous lancer sur l’eau.»

Éric Guitard, de Pointe-Verte, était à la recherche d’un bateau de plaisance. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les Kayaks étaient particulièrement populaire auprès des amateurs. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Il y en avait pour tous les goûts au Salon des sports nautiques de Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Mathieu Newcomb de ON Sport, de Grande-Digue. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Émile LeBlanc et Donna Boudreau, de Shediac. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Des bateaux pour tous les goûts

Les visiteurs n’étaient pas tous de simples curieux qui voulaient profiter d’un beau samedi après-midi pour aller se promener au salon.

C’est le cas d’Éric Guitard, de Pointe-Verte. «J’ai toujours été pas mal fanatique de bateaux. On vient d’une famille de pêcheurs de homard et on a passé pas mal de temps sur la Baie des Chaleurs. Les bateaux un peu chic, luxueux, avec des cabines m’ont toujours intéressé, même si je n’ai jamais vraiment eu les moyens d’en acheter un», raconte-t-il.

«Ce serait vraiment mon rêve d’avoir un bateau sportif comme ça. J’ai vu des modèles qui m’intéressent vraiment, mais le prix m’intéresse un petit peu moins. C’est sûr que c’est dispendieux, mais on peut tous rêver.»

Il est convaincu que, tôt ou tard, il va finir par se laisser tenter.

«J’aimerais avoir quelque chose avec une petite cabine, pour faire des repas et passer des week-ends sur notre belle Baie-des Chaleurs», explique-t-il.

«On a été élevé sur la mer. Pour nous, un bateau, ça sent le poisson. Quand on arrive dans un bateau qui sent le cuir comme une voiture neuve, on est impressionné. C’est de toute beauté le luxe qu’il y là-dedans.»

Émile LeBlanc et Donna Boudreau, de Shediac, cherchaient plus des accessoires pour leur bateau (un Carolina Skiff de 16 pieds).

«On veut surtout voir les nouveautés. On vient pas mal tous les ans. J’ai déjà acheté des réservoirs à essence pour mon bateau ici et d’autres accessoires», souligne M. LeBlanc.

Certaines embarcations valaient jusqu’à 400 000$. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les pêcheurs avaient l’embarras du choix. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette On pouvait trouver toutes sortes de produits au 18e Salon des sports nautiques. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette On pouvait trouver des accessoires de toutes sortes au Salon des sports nautiques. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Plus de 9500 personnes ont visité le 18e Salon des sports nautiques de Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les amateurs de pêche étaient choyés avec toutes sortes de produits. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Des entreprises locales

Plusieurs entreprises locales étaient évidemment sur place pour ce 18e Salon des sports nautiques, dont ON Sports, de Grande-Digue. La compagnie acadienne avait apporté 13 bateaux et plusieurs moteurs hors-bord.

Le directeur des ventes et du financement, Mathieu Newcomb, souligne que les clients ne recherchent pas nécessairement plus petit malgré la hausse des prix et l’inflation.

«On a commandé un peu moins de bateaux cette année juste parce qu’on ne voulait pas se retrouver avec trop d’inventaire à la fin de l’année. Mais ça va bien depuis le début. Nous avons déjà vendu quelques bateaux et on s’attend d’en commander encore plus l’an prochain», précise-t-il.

«On essaie de vendre le bon bateau à la bonne personne. Ce n’est pas comme une voiture. Un bateau, on peut financer ça sur 20 ans. L’important, c’est de voir quels sont les besoins des gens.»