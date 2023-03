La pandémie a causé une fracture sociale qui n’est pas à la veille de guérir

La pandémie que nous venons de traverser a laissé des traces, et pas uniquement au niveau sanitaire.

Si on met de côté les centaines de milliers de morts à travers la planète, cet événement traumatique a provoqué toutes sortes de problèmes affectifs ou psychologiques.

Beaucoup de gens disent aussi que les tensions et les restrictions sanitaires ont causé une certaine cassure dans la société, comme si quelque chose s’était brisé.

Les psychologues remarquent que beaucoup de jeunes sont plus anxieux ou décrochent carrément.

La colère et la frustration sont aussi toujours visibles dans la population, trois ans après le début de la pandémie.

«En sociologie, nous appelons ce phénomène la polarisation de la société. Ce phénomène se produit lorsque la société a tendance à prendre des décisions plus extrêmes sur un enjeu», explique le Gilbert McLaughlin, maître de conférences en criminologie à l’Université de Liverpool, en Angleterre.

Selon lui, la crise a exposé les différences entre les statuts sociaux, le pouvoir et les groupes d’intérêt.

«Les identités sociales offrent un cadre cognitif afin d’affronter une menace. Elles aident à naviguer les situations difficiles. Ça crée au départ un élan de solidarité. Les gens se rassemblent afin de s’entraider.»

C’est exactement ce qui s’est produit au début de la pandémie. Tout le monde avait un peu l’impression d’être dans le même bateau.

Les décisions de nos gouvernements ont aussi été bien accueillies dans la population, aussi extrêmes fussent-elles.

«Nous avons vu au milieu de la pandémie que la plupart des premiers ministres avaient augmenté leur cote de popularité. Blaine Higgs en avait même profité pour lancer une élection en pleine pandémie, la première au Canada», fait remarquer le sociologue.

«Cependant, lorsque la fatigue s’installe et que la crise perdure, la solidarité tend à s’effriter. Il faut des coupables: politiciens corrompus, individus qui ne suivent pas les restrictions, les moutons qui suivent les restrictions, complots, etc.»

Toutes ces tensions sont encore très présentes aujourd’hui.

Pour Gilbert McLaughlin, il est pratiquement impossible de savoir combien de temps ça peut prendre pour guérir ce «malaise social.»

Il affirme d’ailleurs que les groupes plus extrêmes souhaitent maintenir leurs enjeux sur la place publique.

«Il faut aussi considérer que la polarisation sociale a été beaucoup moins forte au Canada qu’aux États-Unis. Ces derniers vont avoir beaucoup plus de difficulté à devenir résilients face à l’intervention du gouvernement.»

Les spécialistes s’entendent pour dire que les conséquences de cette pandémie se feront sentir à long terme, notamment pour les jeunes.

«C’est un fait reconnu. La crise et la réponse politique ont été très difficiles sur la santé mentale des citoyens. L’anxiété et la dépression sont les symptômes majeurs, ainsi que l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogues. Il faudra garder un œil sur les plus jeunes dans les prochaines années. Ces derniers sont sensibles à la désocialisation», avance le sociologue.

Une crise de confiance

La pandémie semble aussi avoir contribué à un certain cynisme dans la population envers les médias et les politiciens.

Pour Gilbert McLaughlin, ce phénomène était déjà présent avant les premiers cas de COVID-19.

«La confiance envers les gouvernements et les médias était déjà en chute avant la crise. La COVID-19-19 n’a fait qu’exacerber ce phénomène. Les «fake news» et les conspirations contribuent à ce phénomène en alimentant le scepticisme. Je ne vois pas présentement comment ce phénomène pourrait revenir à la normale dans les prochaines années.»