Le gros lot du jeu boni Tag remporté à Miramichi

Le tirage du jeu boni Tag effectué samedi soir a fait un gagnant d’un montant de 100 000$.

Le billet chanceux provient d’un détaillant de Loto Atlantique qui se trouve à Miramichi.

La combinaison gagnante est composée des numéros 627669, décomposable jusqu’au dernier chiffre.

Le tirage du lot garanti du jeu Atlantique 49 effectué le même soir a pour sa part fait un gagnant d’un lot de 25 649$.

Le numéro du billet gagnant, qui a été acheté à Salisbury, est A8763134-01.

Le tirage fort attendu de la Boule d’or du Lotto 6/49 valant 52 millions $ n’a toutefois pas fait de gagnant.

Il faut noter que le gros lot du Lotto 6/49, qui se chiffre désormais à 54 millions $, n’avait pas atteint un tel montant depuis l’année 2015.

Le gros lot du jeu Lotto Max valant 50 millions $ n’a pas non plus trouvé preneur. Pour le tirage prévu mardi soir, un gros lot de 55 millions $ et 4 lots Maxmillions, d’une valeur de 1 million $ chacun, seront ainsi en jeu.