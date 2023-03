Marco LeBlanc sera le candidat du Parti libéral du Nouveau-Brunswick lors de l’élection partielle qui se tiendra sous peu dans la circonscription Restigouche-Chaleur.

Celui qui était jusqu’à tout récemment directeur du développement économique et communautaire et des communications au bureau du député fédéral Serge Cormier a été préféré à Gérald Arseneault au terme d’une course à l’investiture qui a connu son dénouement dimanche après-midi, à Petit-Rocher.

Pas moins de 787 membres du Parti libéral de la circonscription provinciale ont exercé leur droit de vote, soit un taux de participation de 71%.

Comme le veut la coutume, le nombre d’appuis respectifs récolté par les deux candidats dans la course n’a pas été révélé par l’association libérale.

La victoire de Marco LeBlanc a été chaudement accueillie par ses partisans réunis à Petit-Rocher dimanche. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Marco LeBlanc portera les couleurs libérales dans Restigouche-Chaleur. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Marco LeBlanc sera candidat lors de la prochaine élection partielle, tout comme sa chef Susan Holt. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La chef du parti, Susan Holt, de même que plusieurs députés libéraux ont pris part à l’assemblée d’investiture tenue à la salle multifonctionnelle Denis-Richard en présence d’une centaine de militants qui ont bravé la tempête de neige qui a frappé la région Chaleur.

Marco LeBlanc s’est évidemment dit heureux de voir que son nom apparaîtra sur le bulletin de vote pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick lors de l’élection complémentaire qui aura lieu le 24 avril.

«Cet heureux résultat met un terme à trois semaines de travail acharné. De voir près de 800 personnes voter lors de l’investiture démontre qu’il y a un engouement dans la région et un désir de changement envers le premier ministre actuel», a indiqué le candidat quelques instants après sa nomination.

«Marco LeBlanc est quelqu’un qui est branché dans sa communauté et qui a fait du travail depuis plusieurs années pour les gens d’ici qui le respectent et connaissent ses capacités à les aider», a pour sa part souligné la chef libérale Susan Holt.

Une course à deux se dessine dans la Restigouche-Chaleur avec l’annonce récente de la candidature pour le Parti vert de Rachel Boudreau, l’ancienne mairesse de Petit-Rocher.

Prenant la parole devant la foule, l’ancien député Daniel Guitard a d’ailleurs lancé quelques flèches à l’endroit de la candidate en affirmant que le travail à l’opposition du Parti vert n’apportait jamais de résultat concret.

«Une élection partielle c’est toujours délicat et les verts n’avaient pas fait mauvaise figure lors de la dernière élection, mais nous sommes en voiture au Parti libéral avec la nomination de Marco LeBlanc», a affirmé celui qui est devenu maire de Belle-Baie l’automne dernier.

Le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick n’a toujours pas désigné son candidat à l’élection partielle, signe évident selon les ténors libéraux du manque d’intérêt du premier ministre Higgs et de son parti à l’endroit des gens de la circonscription Restigouche-Chaleur.