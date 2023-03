Belle-Baie effectue un retour discret et en français sur Facebook

Sans trop faire de bruit, la municipalité de Belle-Baie a effectué un retour sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours.

L’administration municipale a publié un message jeudi par l’entremise de Facebook au sujet d’une motion adoptée par les élus lors d’une récente réunion publique. D’autres nouvelles à saveur culturelle et à propos d’emplois étudiants disponibles ont suivi depuis.

Il s’agit d’une première présence de la municipalité sur le réseau social depuis le début du mois de février et la tempête linguistique qui avait mené à des propos haineux véhiculés sur les réseaux sociaux et des menaces à l’endroit d’élus municipaux.

Ces tensions portant sur l’usage exclusif du français dans les messages publiés avaient forcé la Ville de Belle-Baie à suspendre sa page Facebook jusqu’à nouvel ordre.

Ce retour discret s’est effectué uniquement dans la langue de Molière, ce qui est conforme à la Loi sur les langues officielles et les services municipaux et régionaux qui stipule que les municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% de la population totale doivent fournir des services en français et en anglais.

Les dernières données du recensement font état d’un peu moins de 10% de la population de Belle-Baie dont l’anglais est la principale langue d’usage.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le directeur général de Belle-Baie a indiqué que la municipalité se devait de tenir ses citoyens informés.

«La façon d’arriver à rejoindre le plus de gens possible c’est de passer par Facebook», a souligné Paolo Fongemie.

Afin d’éviter d’autres dérapages et querelles linguistiques, l’administration municipale a toutefois pris soin de désactiver la section «commentaire» de sa page Facebook qui est actuellement suivie par 5800 internautes.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, l’usage d’une seule langue officielle dans les publications officielles sur le web semble monnaie courante.

À Tracadie, le français est la seule langue utilisée sur le site web de la municipalité et sur la page Facebook.

À Caraquet, le site web de la municipalité est disponible dans les deux langues officielles, même si les résidents anglophones sont très peu nombreux à cet endroit. Les communications sur Facebook se font toutefois seulement en français.

À Riverview et à Belledune, où l’on retrouve près de 10 % de la population dont le français est la principale langue utilisée à la maison, il n’y a aucun usage du français dans les communications officielles.

La présence de Belle-Baie sur les réseaux sociaux se limite à Facebook. Il n’y a pas de site internet officiel de la municipalité pour l’instant ni de publication sur le réseau Twitter.

L’embauche prochaine d’un conseiller aux communications et l’adoption d’une image de marque devraient permettre d’améliorer la présence de la municipalité sur le web dans un avenir rapproché.

Pendant ce temps, les travaux d’un comité formé le mois dernier afin de doter la municipalité d’une politique linguistique se poursuivent. Le fruit de ces travaux devrait être dévoilé au cours des prochaines semaines, a indiqué l’administration municipale.